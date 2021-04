Spotify pracuje na vlastním mini asistentovi

Víte, jak jednoduše můžete pomocí integrovaného hlasového asistenta spustit určité akce? Stačí říct „Hey Siri“ a požádat ji, aby vám řekla informace k aktuálnímu počasí. Můžete také říct „Ok Google, play the next song“.

Z nadpisu článku vám je jasné, kam prvním odstavcem směřuji. Největší hudební streamovací službu Spotify chystá skvělou novinku. Brzy budete moci svůj seznam skladeb ovládat přímo prostřednictvím Spotify aplikace.

Neznamená to, že Spotify získá hlasového asistenta, ale hudební aplikace bude pravděpodobně schopna provádět jednoduché akce související s hudbou, jako je přehrávání vašeho oblíbeného umělce, alba nebo přepínání skladeb. Zatím to však vypadá, že funkčnost je velmi omezená.

Přesto půjde o skvělý způsob, jak se přepínat mezi skladbami, aniž byste museli sáhnout po telefonu. To se hodí například v situacích, kdy budete ve sprše. Prozatím je novinka k dispozici pouze hrstce uživatelů. Mrkněte se, zda používáte nejnovější verze aplikace v systému Android, iOS nebo iPad OS. Pokud jste mezi vybranými uživateli, získáte oznámení, které vás vybídne k tomu funkci vyzkoušet – viz obrázek. Pak stačí říct „Hey Spotify“ a zadat příkaz.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!