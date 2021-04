iOS 14 běží už na 90 % zařízení

Apple v prosinci loňského roku oznámil, že 81 % iPhonů představených v posledních čtyřech letech již používalo iOS 14. Analytická společnost Mixpanel však přichází se zprávou, že přijetí iOS 14 mezi uživateli již překročilo 90 %.

Konkrétně 90,45 % iOS uživatelů si již nainstalovalo nejnovější verzi operačního systému. To je velmi působivá statistika vzhledem k tomu, že iOS 14 byl vydán teprve v září loňského roku, tj. před necelými sedmi měsíci. Pouze 5,07 % uživatelů běží na iOS 13, zatímco 4,48 % stále iOS 12 nebo starší.

Apple tato čísla ještě oficiálně nepotvrdil. Výsledky ale nejsou vůbec překvapivé. Podle webu Apple Developer běželo 80 % zařízení se systémem iOS 14 do 24. února 2021. Apple tedy i nadále vyniká tím, že je schopen doručit nejnovější software většině svých uživatelů, což je Achillova pata konkurence.

V současnosti společnost pracuje na další verzi iOS 14.5 – sedmá beta verze je nyní k dispozici veřejným testerům a registrovaným vývojářům. Aktualizace by pak měla být k dispozici v průběhu jara.

Zdroj: 9to5mac.com

