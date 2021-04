Apple Arcade získalo dalších 30 nových titulů

Zdroj: Apple

Apple oznámil, že do své služby Apple Arcade přidává více než 30 nových her. Mimo jiné se jedná také o některé zbrusu nové Apple Arcade Originals i klasické tituly ve dvou nových kategoriích.

Apple Arcade má nyní více než 180 her

První ze dvou nových kategorií je Timeless Classics. To zahrnuje klasické tituly App Store, jako je Monument Valley, Mini Metro, Threes!, Fruit Ninja Classic, Chameleon Run, BANDLAND, Blek, Don’t Starve: Pocket Edition, Reigns a The Room Two. I když jsou tyto hry stále k dispozici samostatně, předplatitelé služby k nim získají přístup bez jakýchkoliv dalších finančních nákladů.

Kromě toho společnost představila 30 nových titulů. Mezi ně patří NBA 2K 2K Arcade Edition, Simon’s Cat: Story Time, Star Trek: Legends, The Oregon Trail, Cut the Rope Remastered, SongPop Party, FANTASIAN, Wonderbox: The Adventure Maker, World of Demons, Clap Hanz Golf a Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat. Jako obvykle u ostatních Apple Arcade Originals budou tyto hry k dispozici výhradně pro předplatitele na mobilní platformě.

Celkově knihovna herní služby obsahuje více než 180 her. Všechny tituly jsou plně odemčené s veškerým stahovatelným obsahem, bez reklam a bez dalších nákupů v aplikaci.

