Google Mapy ukáží, co lze na konkrétním místě recyklovat

Nedávná aktualizace služby Google Mapy se zaměřila na ekologii a udržitelnost v oblasti dopravy. Společnost pokračuje dál v nasazování novinek ve spojení s ekologií. Tentokrát chce rozšířit informace konkrétních míst, přičemž na to půjde dvěma cestami.

Google Mapy dostávají novinky se zaměřením na ekologii a udržitelnost

Mapy a ekologie

Recyklace materiálů je čím dál více důležitější. Některé firmy nabízejí tento servis v rámci svých provozoven. Například se můžete setkat s možností odevzdání použitých baterií, ale to není vše. Občas je ale problém dohledat místo pro recyklování.

Právě na tuto problematiku se zaměřil Google a přidává do Map možnost vložení informace, co lze na konkrétním místě recyklovat. Majitelé byznys profilů svých firem budou moci přidat přes službu Moje firma na Googlu informace, co lze recyklovat. Nabízí se poměrně široké spektrum, kam spadá například oblečení, plasty, elektronika, nebezpečné materiály a další.

Druhá cesta se zaměří na uživatele Google Map, kdy se jim může zobrazit dotazník, co lze na konkrétním místě recyklovat, případně mohou tuto informaci vložit sami. V tuto chvíli Google plánuje nasazení těchto novinek prvně v USA, ale následně dojde k rozšíření. Pravděpodobně bude trvat nějakou dobu, než Google Mapy nabídnou zobrazení všech míst pro recyklování, respektive většinu.

