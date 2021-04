Zdroj: Český Mac

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o chystaném iPadu mini, který má dorazit v první polovině letošního roku, potenciálně už tento měsíc. Poslední uniklá fotografie dokonale odhaluje údajně finální design. Víme tedy, co přesně od mini varianty můžeme očekávat, včetně designu.

iPad mini 6: co odhalují fotografie

Na Twitteru se objevily dvě fotografie zachycující fiktivní verze připravovaných 11palcových a 12,9palcových iPadů Pro, včetně iPadu mini 6. Samozřejmě fotky pocházejí z čínského dodavatelského řetězce.

Vůbec mě nepřekvapuje, že design iPadu mini 6 bude po vzoru minulých generací. Očekávat můžeme zadní fotoaparát, hardwarové tlačítko Home Button a silné rámečky nad a pod displejem. Zařízení by mělo být mírně tlustší. Například analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že iPad mini 6 nabídne 8,5 až 9palcový displej. Zda ale dojde ke zvětšení obrazovky nebo zmenšení rámečků, je nejasné.

Japonský server Mac Otakara na druhou stranu tvrdí, že budeme mít k dispozici plochu o velikosti 8,4 palců s tenčími rámečky a designem iPadu Air 3. Rovněž ale uvádí, že model bude vybaven Touch ID v domovském tlačítku a Lightning portem. Je pravděpodobné, že v tomto případě Apple nasadí svou novou technologii mini-LED. Tyto displeje používají zcela odlišné sloučeniny pro vyzařování světla, než dosavadní OLED panely. Navíc jsou tenčí, jasnější a energeticky účinnější. Apple již nějaký ten čas dává najevo, že by se rád stal nezávislou společností. Některé komponenty si již začíná vyrábět sám. V průběhu několika let však dojde také k „sestřelení“ hlavního dodavatele displejů – Samsung. Jeho displeje nahradí panely od LG, v budoucnu bude ale Apple chtít použít své technologie.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » iPad mini 6 poprvé zachycen na fotografiích

reklama reklama