Apple testuje detailnější vyhledávání pro App Store

Podle posledních zpráv se zdá, že Apple testuje výraznou změnu pro App Store. Změna by se měla projevit hlavně v oblasti vyhledávání. Někteří uživatelé si všimli značek v App Storu při hledání populárních výrazů.

Tuto novinku poprvé spatřil uživatel Nickjsheriff, který se ihned pochlubil na Twitteru. Když například hledáte v App Storu širší výraz, například „akční hry“, zobrazí se nová řada značek v horním rohu vyhledávání. To vám umožní dále upřesnit váš dotaz pomocí specifik jako „multiplayer“, „offline“, „anime“ a „děti“. Klepnutím na jednu ze značek se filtr použije na vše hledání.

Pokud vám ale rozhraní připadá povědomé, máte pravdu. Už v iOS 7 Apple související hledané výrazy pro App Store testoval, a dokonce ve velmi podobném kabátku. Funkce ale byla nakonec poměrně rychle po spuštění odstraněna.

Poprvé byly tyto značky zachyceny u hrstky uživatelů s iOS 14.5 a iOS 14.4.2. Velmi pravděpodobně se tedy jedná o změnu na straně serveru, kterou Apple pomalu zavádí mezi širší veřejnost. Je ale také možné, že jde pouze o test a společnost nikdy funkci oficiálně nespustí. Jedná se nicméně o zajímavý experiment.

