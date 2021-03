Samsung Galaxy S20 FE 5G; Zdroj: Dotekománie.cz

Vyznat se v modelových řadách a v samotných mobilech některých společností je dost náročný úkol i pro ty, co sledují dění ve světě mobilů pravidelně. Samsung má skutečně široké portfolio produktů a jen tak se to nezmění. V tuto chvíli se pracuje dle náznaků na Galaxy S21 Fan Edition, což by měla být cenově dostupnější varianta základního top modelu Galaxy S21.

Unikají zmínky o Samsungu SM-G990B, mohlo by se jednat o Galaxy S21 FE

Už třetí verze?

V září loňského roku Samsung představil očekávaný model Galaxy S20 FE, neboli Galaxy S20 Fan Edition. Cenově dostupnější mobil a alternativu k dříve uvedeným top modelům. Jedna verze je vybavena procesorem Exynos 990, přičemž nepodporuje sítě páté generace. Druhý model tento nedostatek řešil, ale o výkon se staral Snapdragon 865. Ten se ostatně prodává také v České republice.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – kompromisy na správných místech

Ačkoliv očekáváme další generaci Galaxy S21 FE, tak se objevují zmínky o smartphonu s modelovým označením SM-G780G. Smartphone byl zachycen v rámci certifikačního procesoru a dle dostupných údajů se bude jednat o verzi s podporou sítí čtvrté generace. Tentokrát ale nebude požit Exynos, místo něj bude obsažen Snapdragon 865 bez dodatečného 5G modemu.

Všechny ostatní specifikace mají být totožné s Galaxy S20 FE 5G, tedy s modelem prodávaným v Česku. Dá se ale očekávat, že cena bude značně nižší oproti původnímu S20 FE 5G. Jednak nebude obsahovat 5G modeme a také budou chybět dražší a komplikovanější 5G antény. Nyní je otázkou, kdy novinka spatří světlo světa a na jaké trhy zamíří.

Zdroj: sammobile.com



Domů » Články » Galaxy S20 FE se asi dočká druhé LTE verze

reklama reklama