Galaxy M42 nabídne 5G připojení, odhalila certifikace

V listopadu loňského roku se na internetu objevily certifikační dokumenty odhalující nové zařízení Samsung Galaxy M42. Už tehdy jsme věděli, že mobilní telefon nabídne velkou kapacitu baterie v podobě 6 000 mAh. Tentokrát se chystaný smartphone objevil v certifikačním procesu Wi-Fi Alliance, kde je Galaxy M42 popisováno jako SM-M426B/DS.

Zejména modelové označení je velmi důležitým prvkem. Ačkoliv se vám to nemusí na první pohled zdát, tak právě označení odhaluje mezinárodní verzi podporující 5G sítě. V minulosti všechny modely s 5G pro mezinárodní trh měly označení B/DS. V praxi to tedy znamená, že se model Galaxy M42 dočká podpory 5G sítí. Ve skutečnosti pak půjde o prvního člena v řadě M, který podporu nabídne.

Samotný seznam z certifikačního procesu neodhaluje další podrobnosti o hardwarových specifikacích, kromě toho, že zařízení nabídne Wi-Fi připojení v duálním režimu. Víme ale, že telefon bude vybaven operačním systémem Android 11.

Zdroj: gsmarena.com

