Zdroj: HMDGlobal.com

Nokia X10 a X20 s 5G zamíří do střední třídy

Dva nové zástupce s podporou sítí 5. generace chystá společnost HMD Global zařadit do středního segmentu mobilního trhu. O těchto telefonech nesoucí značku Nokia jsme poprvé slyšeli na začátku tohoto roku. Ovšem zatím to nevypadá, že by dvojice měla dorazit v rámci oznámené konference 8. dubna. Akce bude určitě patřit minimálně dvěma jiným modelům – G10 a G100.

Pod křídly Qualcommu

U dnešních zařízení s názvem X10 a X20 můžeme vyhlížet nový procesor Snapdragon 480, který Qualcomm oznámil letos v lednu a jeho hlavním cílem je dostat technologii 5G i do cenově dostupných telefonů. Čipová sada kolem osmi jader má grafický čip Adreno 619, 5G modem Snapdragon X51 nebo podporuje standard Wi-Fi 6.

Model X20 ukrytý pod kódovým označením Quick Silver údajně nabídne 6GB operační paměť RAM, 128GB úložiště a dvě barevné varianty (modrá, písková). Zatímco slabší zástupce X10 známý také jako Scarlet Witch získá rovněž dvě barevné verze (bílá, zelená), 6GB operační paměť RAM, ale neobvykle menší 32GB úložiště na uživatelská data. Nakonec obchodníci mají u X10 nastavit cenu kolem 300 eur (tj. cca 7 856 Kč) a 349 eur (tj. cca 9 139 Kč) za X20.

