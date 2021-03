Apple investuje miliardu dolarů do 5G

Apple podniká další velký krok k rozšířený svých obzorů v oblasti bezdrátové 5G technologie. Společnost totiž oznámila investici přes miliardu dolarů do návrhu čipů v německém Mnichově. Zvolené místo pro expanzi je logickým krokem, protože právě Mnichov má své největší vývojové centrum v Evropě – chlubí se 1 500 inženýry ze 40 různých zemí.

Výroba bude poháněna 100% obnovitelnou energií, takže Apple bude i nadále držet tradici, kterou odstartoval v roce 2014. Investice může do budoucna znamenat, že se Apple bude moci odtrhnout od dodavatelů, jako je Qualcomm. Společnost si už nyní navrhuje řadu komponentů zcela sama, například procesor A14.

Nové zařízení pro vývoj a výrobu bude pokrývat více než 300 000 čtverečních stop a jeho otevření je plánováno na konec roku 2022.

Zdroj: phonearena.com

