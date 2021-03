8palcový skládací iPhone už za dva roky

Zdroj: 9to5Mac

Poslední zpráva analytika Ming-Chi Kua se zaměřuje na budoucí iPhone 13, iPhone SE, iPhone 14 a také předpovídá rok 2023. Je na co se těšit?

8palcový skládací iPhone

Odšpuntujeme to rovnou na začátku. Populární leaker a analytik prozradil, že pokud Apple dokáže letos vyřešit klíčovou technologii skládacího zařízení a také problémy spojené s masovou výrobou, pak by mohl do roku 2023 uvést své první skládací zařízení o rozměrech 7,5 – 8 palců.

Vše tedy bude záviset na pokroku ve vývoji technologie, na které Apple pracuje. Více podrobností nám bohužel leaker neprozradil. Buď si střelivo šetří na později, anebo jednoduše více informací neexistuje.

Sbohem výřezům

Zásadní změny se samozřejmě v tomto případě odehrají v horní části displeje. Tu už od iPhone X zdobí velký výřez, ve kterém jsou zabudovány veškeré potřebné komponenty pro Face ID. Ovšem v porovnání s konkurenčními výřezy působí iPhony směšně. Apple tedy plánuje začít nahrazovat současný design tzv. „novým designem displeje pro nový iPhone“. Jinými slovy, iPhone 14 Pro by měl nabídnout podobný design výřezu, jako třeba řada Galaxy.

Pravděpodobně tedy půjde o průstřel v displeji, ve kterém se bude nacházet přední fotoaparát. Ten by mimo jiné měl nabídnout automatické ostření. Designu se pochopitelně dočká celá produktová řada, včetně iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 mini a iPhone 14 Pro. S největší pravděpodobností dorazí nový design ve druhé polovině příštího roku.

Je ale možné, že první změny se odehrají už letos na podzim. iPhone 13 Pro by mohl přijmout tento nový design, zatímco řada iPhone 13 si zachová současnou podobu.

Výměna iPhone 11

Ming-Chi Kuo tvrdí, že Apple na konci roku 2022 ukončí prodej iPhone 11. V první polovině dalšího roku bude nahrazen novým modelem za méně než 600 dolarů. iPhone 11 se nyní prodává jako rok starý model a jeho cena v současné době činí 599 dolarů. Nástupce iPhonu 11 by měl ale nabídnout Face ID a podobný 6palcový displej, ovšem s podporou 5G.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » 8palcový skládací iPhone už za dva roky

reklama reklama