Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé chytré telefony již po dlouhý čas nenabízí například výstupní port pro připojení sluchátek. Sluchátka je tak možné připojit pouze přes přiloženou redukci, nebo přes bezdrátové rozhraní Bluetooth. Jinak tomu není ani u iPhonů. I zde lze sluchátka připojit pouze přes redukci skrze lightning port.

iPhone 12 Pro Max – největší z největších RECENZE

Bude budoucí iPhone kompletně bezdrátový?

Apple podle některých dostupných informací testuje iPhone, který by měl být kompletně bezdrátový – tedy s absencí jakéhokoliv portu. Nabíjení a stejně tak připojení sluchátek a dalších periferií by tak bylo možné pouze přes bezdrátovou technologii. Výhodou takového telefonu by byla jeho vyšší odolnost proti vodě díky absenci portů, které jsou kritickým místem pro průnik vody do zařízení.

Apple ale řeší otázku přenosu dat. Konkrétně se jedná o zálohu a obnovu dat, která v současné době mimo zálohu do cloudu funguje také skrze propojení telefonu s počítačem a aplikací iTunes. V případě bezdrátového přenosu se tak jedná o menší problém. Možností, kterou Apple zkoumá, by mohl být takzvaný režim internetové obnovy, která se v tuto chvíli jeví jako jediná logická. Podmínkou by ale bylo to, že by muselo být zařízení připojeno k internetu, a to ještě ideálně přes síť Wi-Fi. Důvod je prostý. Při záloze a obnově dochází k přenosu velkého objemu dat.

Apple rovněž zkoumal možnost přenosu dat mezi telefonem a počítačem přes rozhraní Bluetooth. To ale nevyhovuje jednak z hlediska zabezpečení přenosu a také z důvodu pomalé rychlosti. Apple údajně možnost kompletně bezdrátového zařízení testuje na prototypu zařízení. Není tedy potvrzené, že se takové zařízení v dohledně době objeví na trhu a rovněž není znám případný termín uvedení.

Zdroj: ubergizmo.com



Domů » Články » Apple údajně testuje kompletně bezdrátový iPhone

reklama reklama