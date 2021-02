Zdroj: today24.news

Pár dní zpět uvedl ředitel společnosti Xiaomi – Lei Jun, že se chystají uvést na trh dlouho očekávaný smartphone řady Mi Mix. Řada Mi Mix by se tak dočkala pokračování po téměř dvou letech.

Xiaomi Mi Mix 3 to umí rozjet RECENZE

Mi Mix 4 přinese zaoblený displej na všech čtyřech stranách

Nedávno uvedla Xiaomi na trh vlajkový smartphone Mi 11 a očekává se, že bude uvedeno ještě několik dalších zařízení včetně očekávaného modelu Mi 11 Pro. Nyní dostáváme informace, že smartphone 4. generace řady Mi Mix by měl přijít na trh ještě tento rok.

Lei Jun uvedl, že by se mělo jednat o nejdražší čínský telefon. Zatím o něm mnoho informací nemáme, nicméně by se mělo jednat o model s otevíracím tělem podobným, jakým disponuje například řada Galaxy Flip od Samsungu. V tomto případě by se jednalo o vůbec první otevírací model od společnosti Xiaomi.

Nový Mi Mix 4 by měl přijít se zakřiveným displejem, jehož zakřivení by mělo přesahovat do všech čtyř stran. Koncept tohoto displeje byl představen před několika dny. I přesto že, je uvedení telefonu plánováno na tento rok, v tuto chvíli zatím není znám bližší termín uvedení.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Xiaomi letos uvede nový smartphone řady Mi MIX 4

reklama reklama