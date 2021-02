Objevte kouzlo cashbacku od Smarty a ušetřete při nákupu vybrané elektroniky [sponzorovaný článek]

Historie se opakuje. Internetový obchod Smarty opět přichází s globální Samsung cashback akcí. Kdykoli tak budete moci získat cashback až 2 500 Kč při nákupu vybraných Galaxy produktů. Akce běží od 1. 2. 2020 do 28. 2. 2021.

Se Smarty chytře a rychle

Se Smarty chytře a rychle

Skvělou dnešní akcí je cashback od Samsungu. Pokud zakoupíte telefon na Smarty a cashback uplatníte přímo u Samsungu, peníze vám dorazí na účet. V rámci cashbacku máte příležitost získat zpětně až 2 500 Kč. A co můžete zakoupit se zpětným cashbackem? Například Galaxy S20 FE, Galaxy Watch 3 45mm nebo Samsung Galaxy Tab S6 (WiFi+LTE).

Galaxy S20 FE

Co se týče rozměrů a úhlopříčky, skutečně Galaxy S20 FE zapadne mezi běžnou a plus verzi, ale už na první pohled jsou viditelné první změny, které byly provedeny. Novinka má k dispozici plochý AMOLED displej, ale 120Hz frekvence byla zachována. Původní linie se chlubí QHD rozlišením, ale to u S20 FE nenajdete. Místo toho se zde nabízí Full HD+ panel.

Samsung u této novinky uvádí, že naslouchal zákazníkům a snažil se připravit smartphone dle jejich přání. Kromě displeje zde najdeme například vyšší kapacitu baterie. Konkrétně se rovná 4500 mAh, což je stejná hodnota jako u modelu Galaxy S20 Ultra.

V případně přední kamery se nabízí 32MPx senzor a na zadní straně máme sestavu obsahující 12MPx foťák s optickou stabilizací obrazu, dále 12MPx širokoúhlý snímač a 8MPx (s OIS) pro trojnásobné přiblížení. Z pohledu „počtu“ megapixelů na zadní straně je tedy S20 FE na spodní hranici, i tak se nabízí všechny funkce jako super stabilní režim, vylepšené noční focení a další možnosti:

Fotografie: AI nejlepší moment živé ostření S filtrem Chytrý ořez



Video: zrychlené video pozpátku boomerang originální video



V případě baterie se nabízí rychlé 25W nabíjení přes USB C, nebo 15W bezdrátové nabíjení. Nezapomnělo se na reverzní pro nabití například chytrých hodinek.

Specifikace Galaxy S20 FE

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ procesor: Snapdragon 865 5G Exynos 990 LTE

procesor: RAM: 6 GB LPDDR5

RAM: 6 GB LPDDR5 úložiště: 128 GB + microSD

úložiště: 128 GB + microSD Dual SIM (hybrid)

Dual SIM (hybrid) Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, f/2.2, ultra široký, 123° 8 MPx, 3x zoom (30x digitální), OIS, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.2

Foťáky: IP68

IP68 čtečka otisků prstů v displeji (optická)

čtečka otisků prstů v displeji (optická) Stereo reproduktory, Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Stereo reproduktory, Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM až 1,2 Gb/s Download / až 1,2 Gb/s Upload

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST

Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST rozměry: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 193 gramů

rozměry: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 193 gramů baterie: 4500 mAh + rychlé nabíjení (až 25W), rychlé bezdrátové nabíjení (15W), reverzní nabíjení

Kompletní nabídku akce najdete ZDE

Galaxy Watch 3 ve znamení zdraví

Vysoký krevní tlak často bývá známkou různých onemocnění nejen srdce. V případě zanedbávání tohoto faktu může vést až k srdečnímu selhání či jiným kardiovaskulárním problémům. K jeho změření jste ale dříve potřebovali klasický manžetový tlakoměr. Ty také přispěly ke správné kalibraci hodinek, pomocí který si nově krevní tlak také změříte. Krevní tlak si tak můžete změřit prakticky kdykoliv a kdekoliv, což je určitě jedna z věcí, proč si uživatelé právě ony Galaxy Watch 3 zakoupí.

Podle odhadů trpí zhruba 33,5 milionu lidí po celém světě fibrilací síní 4 , což je běžná forma poruchy srdečního rytmu. Fibrilace síní je častou příčinou srdečních problémů, k nimž patří krevní sraženiny, srdeční selhání či infarkt.

EKG, neboli elektrokardiogram se dá změřit pomocí analýzy srdeční činnosti pomocí senzorů, kterými jsou Galaxy Watch 3 opatřeny. Stačí se tak klidně usadit, mít hodinky pevně nasazené na zápěstí a otevřít v telefonu aplikaci Samsung Health Monitor. Následně položit ruku na rovnou podložku a druhou rukou po dobu 30 vteřin lehce držet horní tlačítko na hodinkách. Aplikace pak změří vaši srdeční činnost a rytmus a pomocí algoritmů je buď do kategorie sinusoidy (běžný, pravidelný tlukot srdce) nebo do kategorie fibrilace, pokud srdce tluče nepravidelně.

Ke správnému fungování musíte mít aplikaci Samsung Health Monitor nainstalovanou na svém telefonu i hodinkách, na ty se však automaticky nainstaluje po propojení s vaším telefonem. Co se pak týká data zpřístupnění těchto funkcí u nás, aktualizovaná aplikace bude postupně k dispozici od 4. února, samotné funkce pak v průběhu března, závislosti na rychlosti a výsledku registrace kompatibilních zařízení jako zdravotnického prostředku.



