Skype pro Android získá iOS funkce

Skype získává pro Android aplikaci několik nových funkcí. Patří mezi ně aktualizovaný vlastní výběr reakcí a funkce rozostření pozadí, která vám pomůže skrýt váš nepořádek v místnosti během videohovorů.

Skrze nový nástroj můžete přidat ještě více typů reakcí pro rychlý přístup. Aktualizace také obsahuje novou funkci rozostření pozadí, která je v systému iOS k dispozici několik měsíců. Funguje přesně jako v Microsoft Teams – jedním klepnutím rozostříte své pozadí.

V současnosti jsou novinky k dispozici pouze v Insider verzi, takže ještě nějakou dobu potrvá, než se objeví ve stabilní aplikaci. Jakmile se tak stane, během videohovorů byste měli v kontextové nabídce vidět nový přepínač „Povolit rozostření pozadí“. Klepnutím na přepínač automaticky rozostříte pozadí a budete zaostřeni pouze vy. Novinky by měly dorazit v následujících týdnech.

Zdroj: xda-developers.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!