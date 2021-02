Apple Car: finální dohoda, rychlé nabíjení a slušný dojezd [spekulace]

Zdroj: PhoneArena

Pokud se vrátĂ­me nÄ›kolik let zpÄ›t, spoleÄŤnost Tesla svou Ăşspěšnou jĂ­zdu zahájila modelem Roadster, coĹľ byl velmi rychlĂ˝ a populárnĂ­ supersport za pořádnĂ˝ balĂ­k penÄ›z. CelkovÄ› ale pak Tesla mohla pracovat s vyššími marĹľemi a dotacemi, ĂşvÄ›ry a investory, ÄŤĂ­mĹľ spoleÄŤnost mohla nadále expandovat do kapitálovÄ› nároÄŤnĂ©ho stĹ™ednĂ­ho a nĂ­zkĂ©ho cenovĂ©ho rozpÄ›tĂ­. PodĂ­váme-li se do souÄŤasnosti, tato strategie Tesle vyšla vĂ­ce neĹľ bravurnÄ›. Dnes si elektrickĂ˝ automobil mĹŻĹľe dovolit i stĹ™ednĂ­ třída zákaznĂ­kĹŻ.Â

Apple hodlá spustit prodej v roce 2025

Ukázalo se ale, Ĺľe následovnĂ­kem tohoto trendu by mohl bĂ˝t Apple, kterĂ˝ se o elektrická vozidla zajĂ­má uĹľ pÄ›knou Ĺ™adu let. Ovšem aĹľ nynĂ­ se kola uvnitĹ™ velkĂ©ho technologickĂ©ho korporátu rozhĂ˝bala. Apple se totiĹľ dohodl se spoleÄŤnostĂ­ Kia o vĂ˝robÄ› prvnĂ­ho elektromobilu s logem nakousnutĂ©ho jablka.Â

Zdá se, Ĺľe Apple hodlá postavit vĹŻz na platformÄ› Hyundai e-GMP a o technickou stránku (řízenĂ­ atd.) se postará skupina Hyundai. Spolupráce na konstrukci a vĂ˝robÄ› komponent bude v divizi Hyundai Mobis, ovšem skuteÄŤnou vĂ˝robu bude provozovat Kia.Â

Podle všeho se plánuje výroba velmi špičkového modelu, který bude propojovat kvalitní software a hardware s pilotem. Uniklo ale několik zajímavých informací ohledně baterií. Apple bude údajně schopen nabít vozidlo na 80 % kapacitu za 18 minut. Na jedno nabití by pak mělo vozidlo ujet 300 mil a dorazí nejdříve v roce 2025. Vysoce výkonný model založený na E-GMP zrychlí z nuly na 100 km/h za méně než 3,5 sekundy s nejvyšší rychlostí 260 km/h.

Korejská média hovoří o dohodě mezi Applem a Kia. Obě firmy měly už uzavřít finální dohodu. Apple uvolní 3,6 mld. dolarů na vybudování továrny pro její budoucí autonomní elektrická vozidla v Gruzii s cílem vyrobit v rove 2024 100 000 kusů.

