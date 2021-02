Shazam pro iOS získal tři nové widgety

Společnost Apple opět aktualizovala svou aplikaci Shazam pro iPhone a iPad. Uživatelé se dočkali nových widgetů, které umožňují rychlý přístup k nejnovějším skladbám identifikovaným aplikací.

Verze 14.4 aplikace Shazam pro iOS přidává tři widgety, které je možné umístit na domovskou obrazovku. Všechny tři widgety zobrazují skladby, které jste nedávno objevili skrze Shazam. Přidáním widgetu na obrazovku tak uvidíte svou nedávnou historii skladeb.

Zatímco menší widget zobrazuje pouze poslední skladbu nalezenou prostřednictvím aplikace Shazam, střední a velké widgety mohou zobrazit až čtyři objevené skladby. Klepnutím na widget je uživatel přesměrován na stránku s více podrobnostmi o skladbě, která zahrnuje další skladby od stejného umělce, videoklipy a integraci s Apple Music.

Apple na Shazamu pracuje od doby, kdy platformu odkoupil. V roce 2017 jej koupil za 400 mil. dolarů. Shazam je k dispozici zdarma v App Store. Ačkoli aplikace funguje se systémem iOS 12 nebo novějším, pro používání nových widgetů na domovskou obrazovku je vyžadován iOS 14.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!