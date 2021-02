Sennheiser Momentum True Wireless 2: malé změny v malém těle [recenze]

Sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 2 se od původní generace příliš neliší. Hlavní změnou je přidání funkce aktivní potlačení okolního hluku a zkrácení obvodu pro lepší uchycení v uchu. Sluchátka jsou navíc k dispozici také v designu Anniversary Edition. Mezi těmito verzemi True Wireless 2 není žádný zvukový rozdíl, edici Anniversary pak lze identifikovat podle jejího celočerného provedení s logem Sennheiser.

Ačkoliv mají sluchátka dobré specifikace, díky podpoře chytrých digitálních asistentů Google a Siri se potýkají s velmi tvrdou konkurencí, jako je například Sony Wireless WF-1000XM3 nebo cenově dostupnější Cambridge Audio Melomania 1. Do redakce nám ale dorazil model Momentum True Wireless 2 – jaké jsou tedy naše dojmy? Posouvají drobné změny sluchátka na další úroveň? Nejen těmto otázkám se budeme v této recenzi věnovat.

Sluchátka na první pohled vypadají originálně. Většina výrobců se snaží sluchátka prodávat s designem AirPods, takže určitá změna není vůbec na škodu. Bohužel Sennheiser nedokázal propojit dva světy – kvalitu a pocit z používání. Začnu od konce. Ačkoliv sluchátka dělají po designové stránce originální dojem, pocit z používání není nijak prémiový. Jako kdybych v rukou, resp. v uších, měl čínská sluchátka z Aliexpressu. To mi opravdu hodně vadilo. Denně používám kvalitnější sluchátka, tudíž jsem zvyklí na trochu jiné materiály. Tento „tvrdý“ a levný plast mi u těchto sluchátek nesedí.

Kromě toho musím zmínit také nabíjecí pouzdro, které nepůsobí úplně bytelně. Nejen, že je pouzdro velké, ale samotná sluchátka z pouzdra mnohdy nejdou lehce vysunout. Často jsem musel jednotlivé sluchátko složitě nehtem vycvaknout. Tohle jsou věci, které mi rozhodně během testování vadily.

Na druhou stranu, výrobce do sluchátek implementoval kromě aktivního potlačení šumu také Transparent Hearing režim. Pomocí režimu jsem mohl zachytit jakýkoli externí zvuk, aniž bych musel sluchátka vyndat z ucha. Musím pochválit také dobře fungující Smart Pause, který automaticky zastavuje přehrávání hudby v případě vyndání sluchátka z ucha.

Každé sluchátko je také vybaveno dotykovým ovládáním. Levé sluchátko nabízí funkce Přehrát, Zastavit a REW, zatímco to pravé zvládá přepínání mezi Transparent Hearing režimem a aktivuje Google Assistant a Siri. Líbila se mi možnost regulovat hlasitost pomocí pravého i levého sluchátka – stačí pouhý dotyk. Sluchátka podporují technologii aptX s vysokým rozlišením.

Klíčovým rozdílem oproti původní generace je aktivní potlačení šumu. Přestože je na velmi dobré úrovni, nehraje ANC stejnou ligu jako Sony WF-1000XM3. Sluchátka True Wireless 2 nebyla schopna ztlumit řadu zvuků, například v metru nebo tramvaji vám bude ANC k ničemu. Ovšem obecný hluk dokáží sluchátka velmi dobře ztlumit. Tudíž do kanceláře budou naprosto dostačující.

Máme tu 7mm dynamické měniče, které se vyznačují svěžími detaily ve středním rozsahu. Rozhodně není pochyb o jejich věrném zvukovém podání. Nehrají vůbec špatně a zvládají i vysoké tóny. Samozřejmě zvuk ztrácí na kvalitě v případě vyšší hlasitosti, ale nijak dramaticky. Po zvukové stránce jsou sluchátka opravdu dobrá.

Jedinou Achillovou patou, byť malou, jsou basy. V určitých případech se snaží tvářit, jako že sluchátka umí pořádně „zabušit“ do uší. Třeba elektro hudba vám bude znít jako jedna velká přetvářka. Naštěstí je ale k dispozici aplikace Smart Control, která vám umožní zvuk vylepšit skrze ekvalizér. Do paměti lze uložit až devět EQ. Pokud aplikaci nepoužíváte, je ve sluchátkách rezidentem poslední zvolená předvolba.

Výdrž baterie je skvělá a při plném nabití mi sluchátka vydržela přibližně sedm hodin. Nabíjecí pouzdro mi dodalo zhruba dalších 28 hodin šťávy. Výrobce implementoval také Bluetooth 5.1, což vysvětluje dlouhou výdrž.

Jednotlivé měniče jsou v uchu dost těsná, takže se nemusíte bát, že byste slyšeli nadměrné množství okolního hluku. V mém případě sluchátka v uchu moc nedržela, takže jsem musel sáhnout po náhradních špuntech. Celkově vzato jsou ale sluchátka v uchu velmi pohodlná a tím, jak jsou lehká, nejsou při používání přítěží. Součástí balení je řada náhradních špuntů a krátký nabíjecí USB-C kabel.

Sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 2 si mě do jisté míry získala. Baví mě jejich kompaktní velikost, aktivní potlačení šumu a hlavně jejich výdrž baterie. Pokud hledáte sluchátka a nemáte hluboko do kapsy, mohu True Wireless 2 doporučit. Za cenu 7 990 Kč získáte skvělé funkce a určité kompromisy.

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!