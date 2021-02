Jak být cool se Xiaomi za málo peněz v roce 2021 – podcast #25

Dva týdny utekly jako voda a to znamená jediné – další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 25. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Tentokrát to vezmeme z druhého konce. Zaměříme se na nižší cenovou kategorii. Povíme si konkrétně o dvou produktech, které jsme otestovali. Řeč bude o chytrých hodinkách Xiaomi Mi Watch Lite, které stojí lidových 1500 Kč. Následně si popovídáme o nejlevnějším telefonu s 5G na českém trhu, a to o Redmi Note 9T. Jak tedy být za levno cool s Xiaomi v roce 2021?Nejen o této otázce diskutují redaktoři serveru dotekomanie.cz Miroslav Růžička a Zdeněk Koutský.

 

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

