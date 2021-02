Instagram si pohrává s jiným ovládáním Stories

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram se v poslední době hodně zaměřil na možnosti vytváření samotných příběhů, tedy Stories. Dnes už i běžné vytvoření příspěvku se nachází přímo v rozhraní pro dočasné výtvory, což může být trochu matoucí. V tuto chvíli někteří uživatelé kromě toho mají omezené posílání příspěvků do Stories. Ukazuje se, že bychom se mohli dočkat změny procházení Stories.

Stories o 90°

Za objevem nového procházení příběhů tentokrát stojí Alessandro Paluzzi (@alex193a), který na svém Twitter účtu zveřejnil obrázek ukazující, že si v Instagramu pohrávají s poměrně výraznou změnou. Do této chvíle uživatelé prochází příběhy klikáním do levé nebo pravé části obrazovky.

To by se mohlo změnit, stejně jako celé řazení Stories. Místo do stran by se příspěvky posouvaly nahoru. Palcem byste zřejmě gestem nahoru nebo dolů se posouvali obsahem. Pro mnohé by se jednalo o poměrně dramatickou změnu, ale pro uživatele jiných sociálních sítí by bylo zvyknutí poměrně rychlé. Podobný systém je například u TikToku nebo Youtube Shorts.

Pokud se vám změna nezamlouvá, mějte na paměti, že se jedná zatím o testovací fázi. Tiskový mluvčí potvrdil, že se společnost zabývá touto změnou, ale zatím je v raném stádiu testování. Je tak docela možné, že se nikdy nedostane mezi uživatele a do stabilní verze.

