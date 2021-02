DOOGEE S86, synonymum pro výdrž a odolnost bez limitů [sponzorovaný článek]

Světová jednička odolných telefonů DOOGEE a její tým jsou zpět s dalším vzrušujícím a průkopnickým produktem. Pokračují v odkazu svých odolných a výkonných králů s dlouhou životností, jako jsou S88 Plus, S96 Pro a nespočet dalších. Přivítejte DOOGEE S86.

Odolný vůči všem vlivům

Pokud by houževnatost byla náboženstvím, pak by to byla víra v DOOGEE. Proměna obyčejného na něco mimořádného je součástí hlavní filozofie společnosti DOOGEE, spolu s neuvěřitelně odolnými výrobky, které mohou přinést stejně působivý výkon. Právě v těchto směrech myšlení je DOOGEE S86 kombinací všech tří aspektů.

DOOGEE S86 dosahuje dokonalé rovnováhy a zrcadlí své vlastní designové prvky. Robustní konstrukce telefonu ve spojení s brutálním vnitřním zpracováním zcela koresponduje se schopnostmi odolat extrémně drsnému prostředí. O extrémní odolnost se starají certifikace IP68 a IP69K.

Extrémní výdrž, která vás nenechá na holičkách v žádné situaci

Tento odolný válečník si nezadá ani s několika denní výdrží. V jeho útrobách je totiž umístěna baterie o monstrózní kapacitě 8 500 mAh. S trochou nadsázky se tak dá říct, že akumulátor je bateriový oceán, který zaručí výdrž až 4 dny. V pohotovostním režimu DOOGEE S86 přežije až 27 dní a poradí si také s až 39 hodinovým hovorem. Pokud už se vám ale telefon podaří vybít, pak je tu přichystáno 24W nabíjení, které dokáže velmi rychle doplnit energii na další náročné dny používání.

Poradí si se vším, co mu naservírujete

To, že je DOOGEE S86 extrémně odolný ještě neznamená, že by byl jakkoliv ochuzen po výkonnostní stránce. Srdcem telefonu se stal výkonný MediaTek Helio P60, který je opatřen osmi jádry běžícími na taktu 2 GHz, společnost mu dělá 6GB operační paměť. Pro ukládání dat na dlouhé cesty je pak nadstandartní 128GB úložiště typu UFS 2.1.

Zaujala vás novinka DOOGEE S86? Pak tento odolný smartphone může být váš již za 299 dolarů. DOOGEE má na portále Alliexpress své oficiální prodejní místo, kde můžete nejen zakoupit nejen DOOGEE S86, ale i další skvělé (nejen odolné) smartphony. DOOGEE S86 kupujte ZDE, oficiální eshop DOOGEE naleznete ZDE.

To ale není vše! DOOGEE si navíc připravilo giveaway, ve kterém můžete vyhrát chytré hodinky DOOGEE CR1, smartphone DOOGEE X95 Pro, nebo také přímo DOOGEE S86. Stačí pouze sledovat sociální sítě výrobce a zapojit se do soutěže ZDE. Celý giveaway pak trvá až do 25. února, takže si radši pospěšte.



