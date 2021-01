Samsung může pracovat na dvou Lite tabletech

Zdroj: PhoneArena

Začínají se objevovat velmi zajímavé informace týkající se společnosti Samsung. Ta by totiž podle posledních spekulací měla pracovat na nových tabletech, které by obohatily řadu Galaxy Tab S7. Konkrétně se můžeme těšit na Galaxy Tab S7 Lite Plus, který svými specifikacemi má údajně spadat do vyšší střední třídy, a Galaxy Tab S7 Lite. Očekává se, že tablety dorazí ve třech variantách – Wi-Fi mode, LTE a 5G model. Dorazit mají s modelovým označením SM-T730, SM-T735 a SM-T736B / SM-T736N.

Kromě modelu Lite má také dorazit Galaxy Tab S7 Lite Plus (nebo XL), ovšem ani o tomto modelu příliš podrobností neznáme. Aktuální informace se opírají o fakt, že se má jednat o větší a pravděpodobně lépe vybavený model, než právě Lite. SamMobile například uvádí, že Galaxy Tab S7 Lite Plus dorazí se stejnými specifikacemi, jako model Lite, ovšem s větším displejem.

Poslední tablet s označením Lite dorazil v první polovině loňského roku, jednalo se tehdy o současný Galaxy Tab S6 Lite. Časově by dávalo smysl, kdyby byl tablet představen v následujících měsících.

