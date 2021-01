Samsung Galaxy M62 nabídne 7000 mAh baterii aktualizováno

Zdroj: AndroidHeadlines

Aktualizováno 16. 1.

Po nějaké době zde máme doplňující informace o chystaném smartphonu Galaxy M62. Opět se ukazuje, že by mobil měl dostat 7000 mAh a navíc zde bude podpora pro 25W nabíjení. Mobil dává o sobě znát pod kódovým označení SM-E622F, přičemž by měl nabídnout procesor Exynos 9825 společně s 6 GB operační paměti. Již v základu bude mít Android 11. Na některých trzích bude uveden pod označením Galaxy F62.

Původní článek 8. 11.

V dnešní době jdou nejvíce na odbyt telefony střední třídy a Samsung si toho je plně vědom. Proto nezahálí a pracuje na výrobě modelu s baterií o kapacitě 7000 mAh zapadající do řady Galaxy M, který by měl dostat pojmenování Samsung Galaxy M12. Jihokorejský výrobce však už pracuje na novém telefonu taktéž z řady Galaxy M, který by se měl stát nejvyšším modelem této řady. Řadu Galaxy S a Note si samozřejmě Samsung nechá pro své nejprémiovější modely.

256 GB jako standard?

Samsung Galaxy M62 by měl být nástupce oblíbených Galaxy M40 z loňska a letošního Galaxy M51. Kolují spekulace o tom, že by tento model mohl nabízet již v základu hned 256GB úložiště a v dražších variantách pak možná ještě více. Když Samsung do modelu M51 dokázal vměstnat obrovskou baterii, je dosti možné, že příště zase zkusí být ve střední třídě extrémní, co se týče úložného prostoru.

Co se pak týká ostatní výbavy, ta by měla zahrnovat Snapdragon 750G, nebo novější, nicméně podpora 5G je téměř jistá, dále RAM by měla z 6 GB narůst na 8 GB a nakonec se můžeme na HDR hraní či vylepšenou umělou inteligenci.

Modul fotoaparátu by podle všeho měl dostat hned 4 snímače, jejich rozlišení a přizpůsobení si ale můžeme momentálně pouze domýšlet. Můžeme však jistě očekávat nějaká vylepšení.

Jak je zmíněno výše, tento model pravděpodobně nebude patřit mezi špičku tohoto výrobce, nicméně mělo by se jednat o top model řady Galaxy M.

