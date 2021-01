Redmi Note 9T s podporou 5G se představí tento týden

Redmi Note 9T; Zdroj: Xiaomi

Ke konci minulého roku jsme se dočkali novinky Redmi Note 9 4G s 6000mAh baterií. Nějakou dobu se spekuluje o 5G verzích Redmi Note 9 5G a Note 9 Pro 5G. Nyní Xiaomi potvrzuje příchod Redmi Note 9T s podporou sítí páté generace.

Redmi Note 9T

Novinka se představí již 8. ledna prostřednictvím online kanálů firmy Xiaomi a značky Redmi. Už samotné obrázky, které byly zveřejněny, poukazují na kruhový modul pro foťáky na zadní straně. Máme očekávat rovnou podporu sítí páté generace. Sice nebylo zveřejněno niv navíc, ale už jen na znalosti těchto informací můžeme odhadovat, že Redmi Note 9T bude vybaveno procesorem Dimensity 800U od společnosti Mediatek.

Můžeme očekávat, že na zadní straně bude sestava tří foťáků, přičemž odhadujeme, že hlavní nabídne 48 MPx. Jeden by mohl být pro ultra široké snímky a poslední pro detekování hloubky ostrosti. Velikost operační paměti by měla být 4 GB. Baterie by měla nabídnout kapacitu 5000 mAh. Redmi asi použije Android 10 místo novějšího Androidu 11.

Zatím nevíme, kdy dojde na uvedení Redmi Note 9T Pro. Zde bychom se mohli dočkat výkonnějšího procesoru Snapdragon 750G s podporou 5G a zřejmě vyššími specifikacemi. Na více informací si budeme muset počkat na 8. ledna.

