Apple Watch Series 7 mají monitorovat glukózu

Podle zahraničních serverů budou hodinky Apple Watch Series 7 obsahovat monitorování glukózy v krvi pomocí optického senzoru. To by byl další posun ve zdravotních funkcí.

Apple má podle všeho v úmyslu přinést monitorování glukózy v krvi, a to už u modelu Series 7. Má tak učinit pomoci neinvazivního optického senzoru. Měření hladin glukózy v krvi, známé také jako hladina cukru v krvi, je zásadní pro zvládnutí různých stavů, jako je například cukrovka. Normálně měření glukózy v krvi vyžaduje testování kapky krve v glukometru nebo použití implantovaného kontinuálního monitoru glukózy (CGM). Schopnost pozorovat jakékoli větší zvýšení nebo snížení hladiny glukózy v krvi může zvýšit povědomí o potenciálním zdravotním stavu nebo jednoduše pomoci zlepšit stravu uživatele.

Společnost Apple údajně měla získat patenty na monitorování glykémie a nyní se soustředí na spolehlivost a stabilitu technologie. Díky optickému senzoru budou uživatelé moci sledovat hladinu cukru v krvi 24 hodiny denně bez různých implantátů.

Očekává se, že Apple Watch Series 7 dorazí koncem letošního roku. Co ale vše nového hodinky nabídnou, je samozřejmě ve hvězdách. Některé zahraniční zdroje odkazují na příchod microLED displeje.

