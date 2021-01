HTC dokončuje průměrný Wildfire E3

Zdroj: Htcsource.com

Společnost HTC už ve velmi brzké době přinese nový přírůstek do produktové řady Wildfire, který bude soustředěn spíše do nižších řad střední třídy. Tchajwanský producent získal potřebnou certifikaci od Googlu, což bylo stvrzeno zápisem do známé databáze Google Play Console. Novinku v oficiální podobě poznáme pod názvem Wildfire E3.

Žádný bestseller

Součástí výbavy má být neupřesněný displej s HD+ rozlišením, k němuž připojí výřez ve tvaru padající kapky pro přední kamerku. Vzhledem k poměrně omezené výbavě lze předpokládat čelní panel typu LCD. O hlavní výkon se postará osmijádrový procesor Helio P22 (MT6762D) od MediaTeku a grafický čip PowerVR GE8320.

Také můžeme zmínit operační paměť RAM o velikosti 2 GB. Velikost interního úložiště sice neznáme, ale případní majitelé budou určitě rádi minimálně za 32GB interní úložiště a podporu paměťových microSD karet. Operační systém Android v předinstalované verzi 10 není dobrou zprávou u zařízení uvedeném v letošním roce, kdy nejnovější Android 11 postupně nabírá na síle.

Poslední generace s označením E2 byla dostupná například v Rusku, takže HTC by mohlo i tento model poslat do tohoto koutu světa. Bližší podrobnosti zřejmě poznáme v následujících týdnech.

Zdroj: gizmochina.com



