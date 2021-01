Smartphone pro hráče nyní v akci na GeekBuying.com! [sponzorovaný článek]

Pokud jste milovníci hraní, ale máte omezený rozpočet, internetový obchod GeekBuying.com si pro vás připravil speciální akci na herní smartphone Nubia Red Magic NX609J. I přes to že se nejedná o smartphone z aktuální řady, má toho spoustu co nabídnout nejen pro hráče.

Hráč každým coulem

O tom, že jedná o herní smartphone svědčí již vizáž samotného zařízení. Nejvíce pozornosti na sebe jistě upoutá podsvícený RGB pruh. Barvy si můžete samozřejmě dle libosti měnit, jako třeba na svém herním PC.

Co by to ale bylo za herní telefon, kdyby neměl pořádně nadupaný hardware. Srdcem Nubie Red Magic NX609J je totiž velmi výkonný Snapdragon 835, kterému sekunduje grafický procesor Adreno 540 a 8GB operační paměť. Své hry pak můžete ukládat na 128GB úložiště typu UFS 2.1. Dlouhé hraní bez přestání při ledově chladném zařízeni mají na starosti hned 4 větrací otvory, takže se opravdu nemusíte bát nadměrného zahřívání. Baterie o kapacitě 3800 mAh pak zajistí dlouhé hodiny hraní bez nutnosti použití nabíječky.

Pro pravý požitek z hraní nesmí chybět také pořádně velký displej. Zde naleznete panel o velikosti hned 6 palců a FullHD+ rozlišením. Speciální přepínač na pravém boku smartphonu vám umožňuje přepnout smartphone do herního módu, který deaktivuje veškeré notifikace a vy se tak můžete naplno soustředit na vaše hraní. O silný a čistý zvuk se stará dvojice reproduktorů s technologií DTS Sound, prostorový efekt tak bude ještě více umocněn.

Smartphone Nubia Red Magic NX609J může být váš již za 5073 Kč. Pokud však využijete náš slevový kód RedmagicEU, docílíte tak jedinečné ceny 4290 Kč. Nemusíte se bát ani dodatečného DPH či cla, jelikož zařízení můžete zakoupit z Německého skladu s dopravou 2-7 pracovních dnů. Kupujte ZDE.



