Android 11 má problém s herními ovladači

Žádný operační systém není bez chyby, a Android není výjimkou. Sice obsahuje poměrně širokou škálu možností a funkcí, tak se začínají objevovat problémy herními ovladači. O chybě se ví již nějakou dobu, ale vzhledem k rozšiřování aktualizace na Android 11, zprávy o problémech se začínají objevovat častěji.

Android 11 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Android 11 a herní ovladač

O problému s herními ovladači připojených přes Bluetooth ke smartphonu se systémem Android 11 se ví již od doby vydání developer preview verze. Zprvu se zdálo, že se chyba týká modelů Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 a Pixel 4a, tak po aktualizacích dalších modelů se objevuje stejný problém s připojením i u mobilů od Samsungu a OnePlus. Dá se očekávat, že i další zařízení budou mít podobnou komplikaci.

Herní ovladač se v některých případech nemůže připojit k mobilu s Androidem 11. Případně nedojde k jeho rozeznání, nebo také jsou problémy s identifikací vstupů, tedy nedojde k rozeznání, co bylo zmáčknuto uživatelem na herním ovladači. Google si je problému vědom již od srpna minulého roku, ale zatím se nedošlo, co to způsobuje. Problém je velmi sporadický a zatím se neobjevilo, co ho způsobuje. Jeden herní ovladač nemusí fungovat na Pixelu 2 s Androidem 11, ale na druhém stejném zařízení může fungovat.

Dočasné řešení prý existuje

Pokud se setkáte u svého zařízení s touto komplikací, nemusíte mobil restartovat, nebo rovnou zkusit spárovat herní ovladač znovu. Komunita došla na to, že za to mohou některá nastavení nebo aplikace používající Zpřístupnění systému. Konkrétně byste měli jít od nastavení smartphonu a vyhledat položku Přístupnost.

Zde již budete muset hledat a zkoušet, které nastavení nebo aplikace ovlivňuje funkčnost herního ovladače. Při každém pokusu byste měli vypnout a zapnout Bluetooth. Některým uživatelům se podařilo zprovoznit ovladač po ukončení odinstalování aplikací přistupujících k této části systému.

