Sony SRS-XB23: „venkovní“ reproduktor, který uspokojí každého [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sony sice neválcuje konkurenci na poli mobilních telefonů, zato se firmě velmi dobře daří v oblasti audio příslušenství. Není to ani tak dávno, co Sony aktualizovalo svou řadu Bluetooth reproduktorů, ve které najdeme hned několik zajímavých kousků. Nejvíce nás ale zaujal model Sony SRS-XB23, který nabízí nejlepší poměr cena / výkon. Za cenu 2 390 Kč nabízí certifikaci IP67 a výdrž na jedno nabití až 12 hodin.

V této recenzi se podíváme na zoubek cenově dostupnému venkovnímu reproduktoru, který v sobě ukrývá několik skrytých funkcí. Je opravdu reproduktor tak dobrý v poměru cena / výkon? Jak je na tom zvukový výstup, když je tak levný? Všechny tyto otázky si zodpovíme v následujícím textu.

Sony SRS-XB23: Cena

Ještě než začneme s klasickou recenzí, stojí za zmínku cena na trhu. Standardně se reproduktor prodává kolem 2 300 – 2 500 Kč vč. DPH. Opravdu záleží, u jakého prodejce zařízení zakoupíte. Například u Smarty byla cena snížena na 2 390 Kč, což dává reproduktoru ještě větší zajímavost.

Sony SRS-XB23: Design a konstrukce

Společnost Sony letos udělala výrazný krok směrem k levným reproduktorům. Ty se nyní vyznačují válcovou konstrukcí místo podlouhlého oválu. Tzv. pasivní radiátory byly posunuty více nahoru a dolů, čímž dokáže reproduktor nabídnout větší rozptyl.

Vnější strana modelu SRS-XB23 je pokryta síťovanou mřížkou, která zakrývá dva reproduktory Mica Reinforced Cellular (MRC). Ty jsou nyní více podlouhlé, doposud měly kruhový tvar. Díky tomu je zvuk z reproduktoru ještě lepší, než tomu bylo v minulosti. Musím říct, že nová konstrukce / nový design se mi opravdu líbí. Reproduktor působí luxusnějším dojmem, byť se stále jedná o plast.

Pokud jde o velikost a hmotnost, měří 76 x 218 mm (hloubka x výška) a váží jen 580 gramů. Troufám si říci, že jde o skoro dokonalou velikost, protože se vejde do nápojového držáku v automobilu nebo na kole. Oceňuji také příjemnou váhu, díky které je reproduktor velmi snadno přenositelný. Například na zmíněné kolo si jej můžete připevnit a tím si zpříjemnit cestu.

Na zadní straně se pak nachází ovládací prvky pro přehrávání / pozastavení a zvýšení / snížení hlasitosti. Kromě toho tu máme dvě elegantní funkce, jako je Stereo Pairing, které vám umožní přiřadit každému reproduktoru levý-pravý kanál a režim Party, který vám umožní spojit až 100 Sony reproduktorů dohromady. Bohužel tyto funkce jsem nemohl prakticky vyzkoušet, neboť jsem měl k dispozici pouze jeden kus. Kdybych ale měl více reproduktorů od Sony, zvuk by byl určitě o poznání lepší.

Dalším bodem, který stojí za pozornost, je certifikace IP67. Díky ní je reproduktor XB23 zcela prachotěsný a vodotěsný až do jednoho metru. To má velké výhody během cestování do přírody. Samozřejmě jsem netestoval reproduktor v hloubce jednoho metru, ale používal jsem reproduktor během sjíždění řeky. Konstrukce je bytelná, takže se do útrob reproduktoru nedostala žádná voda.

Máme tu také USB-C konektor, což je pro reproduktory Extra Bass velká novinka. Doposud totiž používaly micro-USB. V podstatě teď nemusíte s sebou tahat dva různé kabely, ale vystačíte si s jedním USB-C, kterým nabijete notebook, telefon a reproduktor. Jsem za tento krok opravdu velmi rád, protože XB23 moc sluší. V neposlední řadě používá XB23 Bluetooth 5.0, nejnovější standard, a podporuje tři hlavní kodeky – SBC, AAC a LDAC, druhý z nich najdete na novějších zařízeních Android a zní naprosto skvěle.

Sony SRS-XB23: Výkon

Sony SRS-XB23 patří mezi mezi vyšší nižší třídu reproduktorů, což dokazuje také samotná cena. I přesto ale musím výkonnostní stránku hodnotit více než kladně. Jasně, když jsem pustil Sonos reproduktor, tak oproti XB23 hrál mnohonásobně lépe. S tím je třeba počítat. Pokud ale v domácnosti nemáte jiný reproduktor, troufám si říci, že budete nad míru spokojeni.

Zvuk je naservírován bez silného zkreslení, je celkem hlasitý a má také relativně věrohodné basy – i když zde pozor při vyšší hlasitosti, protože basy trochu „ustřelují“. To ale nemohu mít moc za zlé, stále se bavíme o reproduktoru kolem 2 000 Kč. Pravděpodobně bychom na trhu našli výkonnější model, na druhou stranu v tak malém a přenositelném těle je zvuk dobrý.

Kodek LDAC, který streamuje soubory MQA, zněl velmi dobře – robustně a výkonně. Celkově lze zvukový výstup hodnotit kladně. Audiofily neohromí, běžné uživatele uspokojí. Velkou party s ním neuspořádáte, ale takový obývák rozjasníte.

Pokud jde o výdrž baterie, společnost Sony uvádí výdrž až 12 hodin. Osobně jsem se na tuto hodnotu dostal jen v případě, že hlasitost byla nastavena na 50 %. Standardně jsem se ale během testování pohyboval v rozmezí sedmi až osmi hodin – zvuk byl nastaven na 80 – 90 %. Jestliže ale budete s hlasitostí zacházet rozumně, rozhodně se na 12 hodin dostanete.

Co mi ale opravdu vadilo, byla neschopnost reproduktoru informovat o stavu baterie. Pouze opakovaně informoval, abych jej začal nabíjet. Takové oznámení získáte od 30 % a níže. Je to velmi otravné, protože reproduktor neustále přerušoval přehrávaný obsah. Ještě horší ale byl fakt, že SRS-XB23 nebyl schopen informovat, řekněme, o zbývajících 10 % baterie.

Na druhou stranu zase musím pochválit rychlé nabíjení, respektive nabije se rychleji, než tvrdí samotné Sony. Výrobce uvádí čtyři hodiny od nuly na sto, já jsem se pohyboval kolem dvou hodin. A když jsem potřeboval opravdu extra šťávu, použil jsem Sony Music Center aplikaci, prostřednictvím které jsem mohl reproduktor uvést do režimu Stamina (šetří baterii za cenu snížení kvality zvuku).

Konečný verdikt

Po testování několika audio produktů mohu s jistotou říct, že jde o skutečně nejlepší reproduktor v poměru cena / výkon, který kdy Sony vyrobilo. S vyšším modelem SRS-XB33 nebo SRS-XB43 zajisté získáte ještě lepší výkon a pravděpodobně bude znít stejně dobře jako nebo dokonce lépe než konkurence. To potom v praxi znamená, že SRS-XB23 je velmi dobrou volbou pro všechny – kromě audiofily.

Velice se mi líbí design reproduktoru, který posunul tzv. pasivní radiátory do horní a dolní části. Tento model sice nenabízí nejlepší zvuk ve své třídě, i přes to jde o cenově dostupný „venkovní“ reproduktor, který si většina lidí zamiluje. Celkově tedy hodnotím reproduktor kladně a mohu jej doporučit.

Klady:

Dobrá kvalita zvuku…

Konkurenceschopná cena

Stereo párování a režim Party

Zápory:

…ale ne úplně nejlepší

Nejasná upozornění na stav baterie

Za poskytnutí reproduktoru děkujeme obchodu Smarty.cz. Reproduktor si můžete u partnera zakoupit ZDE

reklama reklama