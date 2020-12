Oppo ukázalo vizi ohebného smartphonu

Zdroj: Oppo

Společnost Oppo není v našich končinách příliš známá, tedy mezi běžnými uživateli, ale patří mezi největší výrobce smartphonů na světě. Nedávno jsme se například dočkali funkčního prototypu s rolovatelným displejem a dnes zde máme ukázku dalšího typu zařízení s ohebným displejem a konstrukcí.

Oppo „slide-phone“

Společnost smartphone nazvala Oppo „slide-phone“, jedná se o malé zařízení, které je ve velikosti platební karty, pokud je složené. Základem by byly tři ohyby, pomocí kterých byste mohli mít v podstatě několik velikostí mobilu.

Jak je vidět na renderech výše, zařízení by mělo jen jeden modul s foťáky, který by sloužil i pro focení selfie snímků. V zařízení by byl zabudován stylus, což by mohlo napomoci v produktivitě. Kromě toho je na těle rovnou celá sada tlačítek, například pro ztišení, pro hry a podobně.

Jak jste asi z renderů pochopili, zatím se nejedná o reálné zařízení. Oppo spolupracovalo s japonským designérským studiem nendo na vytvoření této vize. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že do produkce něco takového jen tak nezamíří, ale možná se Oppo pochlubí první funkčním prototypem. Největší slabinou této novinky je nedostatečná technologie ohybu a možnosti ohnutí displeje.

