Samsung si pohrává se skrytím přední kamery jiným způsobem

Na současném trhu najdete první komerčně dostupná smartphone se schovanou kamerou pod displejem. U modelu ZTE Axon 20 došlo na použití speciálního displeje, který se umí v určité části vypnout, aby procházelo světlo na foťák pod ním ukrytý. Kvalita snímků je dostatečná pro běžné a příležitostné focení, případně pro video hovory. Kvalitou se ale nevyrovná běžným předním foťákům umístěných do otvorů, výřezů nebo výsuvných mechanismů. Nový patent Samsung poukazuje ale na odlišný přístup k této problematice.

S pohyblivým mechanismem

Samsung dle dostupných informací pracuje na technologii umístění foťáků do displeje, respektive pod něj. Dokonce se spekuluje, že už v roce 2022 se má objevit první top model s touto novinkou, ale nový patent společnosti ukazuje, že je zde i alternativní řešení, při kterém se zachová kvalita výsledných snímků bez narušení vypnutou oblastí displeje.

Patent popisuje mechanismus, který by se nacházel mezi zobrazovacím panelem a samotnou přední kamerou. V základu by se tak jednalo jakoby o běžný mobilní telefon s otvorem pro foťák. Mechanismus by ale v době, kdy není potřebná kamera, umístil sekundární displej do úrovně otvoru a dokresloval by zbytek celého obrazu. Přední strana by tak byla tvořena dvěma displeji. Kromě kompletního skrytí kamery bychom mohli očekávat také dokonalejší skrytí díky vyššímu rozlišení sekundárního panelu.

Sice se jedná o elegantní řešení, pro které již existují technologie, tak je zde problém právě v samotném mechanismu. Cokoliv, co se může hýbat, může se pokazit. Oprava tak bude poměrně náročná. Navíc je otázka, jestli by toto řešení nezapříčinilo větší tloušťku. Jestli se dočkáme použití tohoto řešení, není zatím známo.

