Google ukončuje službu Cloud Print, od 1. ledna nebude fungovat [aktualizováno]

Aktualizováno 30. 12.

Google před rokem oznámil, že ukonči službu Cloud Print. Konkrétně již nebude dostupná od 1. ledna 2021. Jak se ukazuje, své rozhodnutí změnil a plán ukončení je platný. Pokud jste nepřešli na alternativní metodu od výrobce tiskárny, nebo nějakou jinou, nabízí jen už návod na tisk z Chromu na svých oficiálních stránkách.

Původní článek 22. 11. 2019

Google nemá problém ukončit jakoukoliv službu, aplikaci nebo hardware. Do této chvíle se dá napočítat 18 ukončených aplikací, 157 služeb a 16 hardwarových produktů. Do dnešního dne mi například chybí služba Google Reader nebo původní Inbox by Gmail, případně Google+. Nyní se budeme muset rozloučit se službou Google Cloud Print.

Google Cloud Print končí

Služba přinesla jednoduchost a pohodlnost pro tisknutí z jakéhokoliv místa a z jakéhokoliv zařízení, i z mobilu s Androidem. Ve své podstatě stačí, abyste měli tiskárnu napojenou na počítač s webových prohlížečem Chrome, v kterém jste přihlášeni pod svým Google účtem. Následně jste mohli zaslat příkaz k tisknutí z jakéhokoliv místa s připojením k internetu. Mohli jste si tak dopředu nechat z mobilního telefonu vytisknout dokument doma nebo v práci. Dokonce šlo sdílet takovou tiskárnu se svými přáteli nebo spolupracovníky.

Nyní se ale dozvídáme, že Google ukončí tuto službu. Byl stanoven termín 31. prosince 2020. Od 1. ledna služba jako taková již nebude k dispozici. Očekávali bychom, že důvodem bude například malá uživatelská základna, ale dle oficiálního vysvětlení je důvod někde jinde. Google vysvětluje na stránce podpory, že služba Google Cloud Print byla cílena na zařízení s Chrome OS, tedy Chromebooky. Tato zařízení ale nedávno získala podporu běžných tiskáren, takže není zapotřebí udržovat Google Cloud Print.

Nyní mají společnosti, které využívají Google Cloud Print, jeden rok na přechod k alternativnímu řešení od jiných společností. Možná by někoho napadlo využít Samsung Cloud Print, ale i tato služba prošla umrtvením. Dle oficiálních stránek došlo k ukončení 1. listopadu tohoto roku, aspoň tedy v našem regionu.

Pokud jste si kupovali tiskárnu s podporou této služby, což znamenalo, že má k dispozici možnost připojení k internetu, tak nebude tato služba fungovat od výše uvedeného data a budete se také muset podívat po jiném řešení. Samotná aplikace pro Android bude taktéž odstraněna.

