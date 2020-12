TEST: nejlepší mobilní telefony od Samsungu [sponzorovaný článek]

Pokud máte v oblibě značku mobilních telefonů Samsung, možná právě nyní vybíráte mobilní telefon mezi modely z nabídky tohoto výrobce. Samsung je obecně považován za výrobce prémiových smartphonů, ale to neznamená, že si nevyberete také v jiných cenových kategoriích. Naopak, Samsung pokrývá potřeby celé řady uživatelů a dokáže vám nabídnout mobilní telefon, ať už jste připraveni utratit hodně, nebo naopak chcete ušetřit. Pojďme se proto podívat na to, co zajímavého si můžete aktuálně od Samsungu pořídit a co by mohlo možná splnit vaše představy.

Proč si pořídit mobilní telefon od Samsungu?

Nejprve si pojďme říci, proč vlastně uvažovat o mobilním telefonu od Samsungu. Každý z uživatelů, kteří mají v oblibě mobilní telefony Samsung, mohou mít pro pořízení telefonu od této značky různé důvody. Pokud se na to podíváme ale z objektivního hlediska, tak na Samsungu můžeme vypíchnout například:

Dlouhou podporu na Androidu

Kvalitní optiku fotoaparátů

Je to teprve nedávno, co Samsung u svých nejvyšších řad rozšířil softwarovou podporu na 3 roky, a to počínaje oblíbeným modelem Samsung Galaxy S10, který je stále velmi populární. Ve světě Androidu je to rozhodně potřeba pochválit a jen málo dalších výrobců vám zde nabídne stejně dlouhou podporu.

Na Samsungu může řada uživatelů také ocenit kvalitní fotoaparáty, a to nejen u vlajkových lodí, kdy je to tak nějak očekávatelné, ale také ve střední a nižší střední třídě, kde s tím výrobci často bojují. U Samsungu zkrátka máte jistotu, že i když sáhnete po levnějším telefonu, bude v něm kvalitní fotoaparát. A co si budeme nalhávat, focení mobilním telefonem je dnes jedna z nejoblíbenějších a nejčastějších činností, k čemuž smartphone používáme. Je to vlastně jeden z jeho dnešních hlavních účelů, a sice zachycení našich zážitků.

Nejlepší nadstavba?

Potom je tady ještě jeden velmi důležitý aspekt, kvůli kterému jsi rozhodně můžete chtít vybrat právě mobilní telefon od Samsungu. Jak jistě všichni víte, mobilní telefony Samsung využívají nejrozšířenější platformu Android. Velkým tématem každého Android telefonu je samozřejmě nadstavba, která je právě tím, s čímž přicházíte do styku denně při používání telefonu. A pokud není nadstavba dobře odladěná, pokud je zaplácaná softwarem, který nechcete, pokud obtěžuje reklamou, rozhodně to není něco, co by uživatel hledal.

Samsung používá svou nadstavbu One UI, se kterou za dlouhé roky ušel už nějakou cestu. Zatímco v minulosti jsme mohli mít k této nadstavbě výhrady, zejména poslední roky ukazují obrovský posun dopředu a je vidět, jak hodně Samsung na své nadstavbě zapracoval. Dokonce i na starší telefony přicházejí aktualizace prostředí, které přidávají na svižnosti zařízení. Ze svého mobilního telefonu pak zkrátka máte lepší pocit. Nadstavba od Samsungu už tak není považována za otesánka, ale za velmi použitelné řešení, nabízející celou řadu funkcí, které nenajdete v čistokrevném Androidu. Ty jsou navíc velmi propracované a dobře zvládnuté a je vidět, že za produktem stojí velký tým schopných vývojářů.

Díky recenzím si vyberete ten nejlepší Samsung

Pokud už jste se rozhodli, že si vyberete jako svůj další telefon nyní smartphone od Samsungu, případně si vyberete opět smartphone od Samsungu, určitě vám v rozhodování mohou pomoci recenze. Díky nezávislým recenzím, které testují mobilní telefony, se dozvíte mnoho o konkrétních modelech a zkušenostech s těmito přístroji. Můžete si tak vybrat stroj, který přesně vyhovuje vašim představám a splní vaše požadavky.

Nejprodávanější levný smartphone

Podíváme-li se na aktuální nabídku, kterou pro nás Samsung má, tak tento výrobce boduje už v té nejlevnější cenové kategorii. Zde má totiž vůbec nejprodávanější smartphone na trhu. Jedná se o Samsung Galaxy A51, který se těšil velké oblibě už v prvním čtvrtletí 2020. Tehdy se prodalo zhruba 236 milionů zařízení s Androidem, přičemž tržní podíl Galaxy A51 zde byl 2,3 %, čímž výrazně utekl všem svým konkurentům. Je zkrátka patrné, že zákazníci Samsungu důvěřují i mezi levnými telefony.

Když chcete TOP model

Neberete nic jiného než vlajkové lodě? Tak tady si u Samsungu rozhodně máte z čeho vybrat. Když se totiž řekne Samsung, každého samozřejmě nejprve napadnou ty nejlepší vlajkové lodě. V této kategorii je stále velmi oblíbeným telefonem loňský model Samsung Galaxy S10, případně jeho větší varianta Galaxy S10+. Oba tyto telefony dnes lze pořídit za velmi dobrou cenu, přičemž nabídnou:

Prémiové materiály

Jeden z nejlepších AMOLED displejů na trhu

Stále dostatek výkonu

Za velmi slušné peníze dnes lze pořídit Samsung Galaxy S10 nebo S10+ ve variantě s keramickým tělem, což dodává telefonu ještě více na prémiovém vzhledu. Samozřejmě stále je zde jeden z nejlepších AMOLED displejů. Rovněž v dnešní době nechybí tomuto telefonu výkon, a to v podstatě ani u evropské varianty s Exynosem.

Pak je tady samozřejmě ještě aktuální vlajková loď, tedy Samsung Galaxy S20 Ultra, který si na trhu rozhodně také nestojí špatně. Již ve výše zmiňovaném období, tedy v prvním čtvrtletí 2020, se na trhu prosadil rovnými 1,7 %, což v kontextu TOP androidové konkurence rozhodně není málo. Telefony lze také jednoduše párovat se všemi typy bezdrátových sluchátek.

Pracant Note

Hledáte něco opravdu výjimečného? Opravdu unikátním modelem v nabídce je jednoznačně Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. U konkurence prakticky nenajdete odpověď na tento telefon, přičemž vám nabídne:

Špičkové pero S

Pen

Široké možnosti pracovního využití

Největším lákadlem je zde samozřejmě právě S Pen, díky kterému lze psát nebo kreslit na nádherném Dynamic AMOLED displeji. Pero nabízí jedinečné možnosti pracovního využití, přičemž telefonu neschází ani prvotřídní výkon.



