Zdroj: Google

Google Look to Speak umožní mluvit očima

Asi není nic horšího, než nemožnost komunikovat se svým prostředím. Představte si, že z ničeho nic nejste schopni promluvit a v podstatě vydat hlásku. V takovém případě nastupují moderní technologie, které se stále rozvíjejí a nabízí jednoduší metody komunikace. Nově se mezi ně řadí nenápadná aplikace Look to Speak pro Android.

Look to Speak

Nejde o nic komplikovaného, v podstatě pomocí zraku můžete jednoduše definovat, co má zaznít ze samotného smartphonu. Ovládání je natolik jednoduché, že vám stačí se jen podívat nahoru, vlevo a vpravo. Tím v podstatě vybíráte ze dvou seznamů. Až zbydou poslední fráze na každé straně, tak jednoduchým pohledem na jednu z nich, tak mobil použije syntézu hlasu a vysloví ji.

Aplikace je v angličtině a zatím nepodporuje další jazyky. Nabízí se ale možnost editace výrazů, takže můžete vše přepsat na odlišné texty. Následná syntéza ale nebude dobrá, když se používá anglický systém, i tak se dá porozumět, co uživatel vybral. Není ale potřeba jen vybírat pomocí očí, aplikace funguje i na dotek.

Look to Speak je zatím experimentální aplikace používající detekci očí, kde se využívá uměla inteligence. Pokud si odmyslíte anglické prostředí a nutnost nadefinování vlastních českých textů, tak se nabízí velmi jednoduchý způsob komunikace. Pokud tedy je ve vašem okolí, komu by se hodila taková technologie, nabízí se zcela zdarma.

Look to Speak Google Creative Lab Zdarma ANDROID

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Google Look to Speak umožní mluvit očima

reklama reklama