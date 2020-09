Xiaomi Redmi Note 10 se ukazuje na novém renderu

zdroj: gizchina.com

Z počátku tohoto týdne se objevily zprávy, že by nové Redmi Note 10 mělo být poháněno procesorem MediaTek Dimensity 820, což by nám přineslo podporu 5G. Nicméně, podle renderů je zjevné, že by Redmi Note 10 měl být poháněn Snapdragonem 765G, taktéž s podporou 5G.

MediaTek vs. Qualcomm

Na pořízené fotografii obrazovky můžeme vidět více informací. Modelové číslo Redmi Note 10 (M2007J22C) a je zde také jasně vidět velikost operační paměti, která by měla mít kapacitu 8 GB. Frekvence procesoru 2,4 GHz nasvědčuje tomu, že v telefonu by měl tepat Snapdragon 765G.

Fotoaparáty v „Oreo“ kruhu

Z rozmazané fotografie níže můžeme vidět hned trojnásobný zadní fotoaparát s nápisem 48 Mpx. Vypadá to tedy, že hlavní snímač bude mít rozlišení 48 Mpx. Ostatní senzory jsou pro nás zatím jedna velká neznámá. V levém horním rohu displeje se pak nachází jasně viditelný průstřel pro selfie kameru. O té zatím žádné dostupné informace bohužel nemáme.

Z dostupných renderů můžeme také spatřit čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku na pravém boku zařízení.

