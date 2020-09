Víte, jak vybrat pouzdro na mobil? [sponzorovaný článek]

Mobily jsou velké, drahé a možná právě proto tak často padají z ruky. Prasklý displej se většinou ani nevyplatí opravovat, protože oprava se svou cenou blíží kupní ceně nového mobilu. Klára Navrátilová z ProMobily.cz představí nejprodávanější pouzdra na mobil v České republice. Dozvíte se, proč Češi milují knížková pouzdra, jestli jsou „glass“ kryty opravdu ze skla a poznáte hlavní výhody a nevýhody jednotlivých typů pouzder.

Silikony, které nejsou ze silikonu

Nejoblíbenějším zadním krytem na mobilní telefony jsou tzv. „silikony“. Přestože se tento název vžil, nejsou tato pouzdra ve skutečnosti vyrobeny ze silikonu, ale z pružného TPU materiálu. Ten je oblíbený pro svoji elasticitu, odolnost proti otěru, vodě a pro svou dlouhou životnost. Mimo obalů na mobil se z něj vyrábí třeba podrážky tenisek, rukojeti kuchyňských nástrojů a nárazníky některých automobilů.

„Zadní kryty z TPU materiálů nejčastěji volí zákazníci, kteří hledají minimalistickou a co nejméně nápadnou ochranu mobilního telefonu“, vysvětluje Klára Navrátilová, produktová manažerka e-shopu.

Hlavní výhody silikonových krytů na mobil

+ transparentní (průhledné) varianty jsou na mobilním telefonu téměř neviditelné

+ displej mobilního telefonu nic nezakrývá (je na něj stále vidět, na rozdíl od knížkových pouzder)

(je na něj stále vidět, na rozdíl od knížkových pouzder) + silikonové kryty jsou k dostání v obrovské paletě vzorů (každý si může personifikovat mobil podle sebe)

Nevýhody silikonových krytů na mobil

Není nijak chráněný displej mobilu (vždy je třeba používat ochranné sklo na displej)

Existuje spousta nekvalitních pouzder, které špatně sedí a zhoršují ovládání mobilního telefonu, doporučujeme proto volit pouze u ověřených prodejců

Národ čtenářů miluje knížková pouzdra

Knížková pouzdra na mobil získala své pojmenování podle způsobu otevírání. Otevírají se skutečně jako kniha. To má své výhody i nevýhody, ale o tom až níže. Nejprve si pojďme říci, jaké druhy knížkových pouzder jsou na trhu. Nejzákladnější rozdělení je na ty s displejem a na ty bez displeje. Ty s displejem mají zabudované speciální ovládací prvky, které se po vložení mobilního telefonu do pouzdra aktivují, a přímo na přední straně krytu můžete vidět základní informace, jako jsou hodiny, kdo volá, jaký je den apod. I když to může znít skvěle, tyto kryty se v praxi neosvědčily.

Klára Navrátilová objasňuje proč. „Kryty s displejem nefungovaly vždy spolehlivě. Často se kazily, měly široké rozměry a přední strana pouzdra se snadno poškrábala. Z toho důvodu jsme se rozhodli tato pouzdra z naší nabídky odstranit a zákazníkům nenabízet.“ Výbornou zkušenost naopak má s klasickými knížkovými pouzdry, tedy těmi bez displejů. „Na klasická knížková pouzdra nedáme dopustit. Ta tvoří hlavní sortiment naší nabídky. Knížky si necháváme vyrobit pro nás na míru. Dbáme na dostatečně široký profil pouzder, kvalitní materiály i tisk“ a s úsměvem Klára dodává, proč si myslí, že jsou knížky tak oblíbené. „Kromě toho, že máme krásné vzory, si myslím, že lidem se líbí soukromí, které knížky poskytují. Přes zavřený kryt prostě není vidět kdo, ani co píše“.

Hlavní výhody knížkových krytů na mobil

+ chrání mobilní telefon ze všech stran (včetně displeje mobilního telefonu)

(včetně displeje mobilního telefonu) + mají přihrádky pro malé drobnosti (kreditní karty, jízdenky, bankovky apod.)

pro malé drobnosti (kreditní karty, jízdenky, bankovky apod.) + jsou diskrétní (přes zavřené knížkové pouzdro není vidět na displej mobilního telefonu)

Nevýhody knížkových krytů na mobil

Před každým použitím telefonu je třeba odklopit přední část krytu. Což může být při častém používání „obtěžující“

Skleněné obaly, krásné ale křehké?

Poslední skupinou často diskutovaných pouzder na mobil jsou tzv. „glass“ kryty. Ty spatřily světlo světa z prostého důvodu. Výrobci jimi reagovali na častý nešvar „silikonů“. Neověření prodejci, kteří upřednostňovali nízkou cenu před kvalitou zpracování „zaplevelili“ na určitou dobu trh silikonovými obaly, které měly nekvalitní tisk a nízké ochranné vlastnosti. Glass kryty se tak měly stát vyšší třídou mezi obaly na mobil. Zda se to skutečně povedlo, je otázkou. Glass kryty jsou kvalitně zpracované. Jejich zadní část je skutečně ze skla a bočnice jsou z pružného TPU materiálu. Tisk je kvalitní, ostrý a nikdy se nesmaže. Přesto mezi zákazníky prozatím nejsou tak oblíbené, jako předchozí dvě varianty. „Glass kryty se prodávají hlavně v naší kamenné prodejně. Když je zákazníci vidí naživo, líbí se jim a často si je vyberou. Na e-shopu o ně takový zájem nezaznamenáváme. Asi se nám nedaří přenést vizuální zážitek z pouzdra na produktovou fotografii“, krčí rameny Klára Navrátilová.

Hlavní výhody skleněných pouzder

+ jsou z pevnějšího materiálu a poskytují větší ochranu než silikonové obaly

+ na pohled vypadají krásně, mají kvalitní barvy a ostrý tisk

+ jejich potisk se nesmaže ani častým používáním

+ při nárazu se nestává sklo nebezpečným, ale zůstává pohromadě (podobně jako u skel v autě)

Nevýhody skleněných pouzder

Při dopadu na tvrdý povrch praskají

Není chráněný displej mobilního telefonu (doporučujeme používat s ochranným sklem)

A co říci závěrem? „Nelze říci, které pouzdro je lepší. Vždy záleží na konkrétních potřebách a požadavcích zákazníka. Doporučuji ujasnit si, co od pouzdra zákazník očekává a podle toho pouzdro vybrat. Anebo to řešit, jako já. Mít na každou příležitost speciální pouzdro. Odolné na sport, stylové do práce a nenápadné na pracovní schůzky“, směje se Klára.

