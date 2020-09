Spotify testuje funkci Ankety

Zdroj: Dotekomanie.cz

Švédská hudební streamovací služba Spotify chce udělat podcasty ještě více interaktivní. Svědčí o tom nová funkce Polls, kterou společnost začala testovat. Ta umožní podcasterům klást otázky přímo v aplikaci. Když potom posluchač odpoví, ihned uvidí, jak se jeho odpověď hromadí mezi ostatní odpovědi.

Spotify pracuje na nové interaktivní funkce

Autoři podcastů budou moci mít plnou kontrolu nad otázkami, které položí. Mohou tedy například vytvořit anketu, kdo by se měl stát příštím hostem a podobně. Všechny odpovědi pak budou zcela anonymní.

Spotify tuto funkci stále testuje, takže je k dispozici pouze hrstce umělcům (podcasterům). Najdete jej prozatím u The Rewatchables, Incredible Feats with Dan Cummins, Crime Countdown a dalších. Během testovací fáze bude mít asi 90 % uživatelů přístup k této funkci, a to na iOS a Android. Pokud budete patřit mezi vyvolené, funkci uvidíte v dolní části aplikace.

Funkce Polls (Ankety) je velmi populární i na jiných platformách, zejména na sociálních sítích. Jakmile funkce zamíří do aplikace Spotify, jsem si jist, že se zvýší interaktivita.

