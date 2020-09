Autokamera Xiaomi 70mai vám může ušetřit tisíce korun [sponzorovaný článek]

Skoro každému řidiči se někdy stalo, že se dostal do sporné situace a pro svou verzi sporu neměl průkazný materiál. Díky tomu se čím dál více řidičů uchyluje ke koupi kamerky do auta, která může právě tyto spory rozhodnout.

Už i u nás pomohl řidiči jako důkaz právě záznam z palubní kamery. Kamera do auta začíná již na tisícikoruně, nicméně většinou platí, že cena odpovídá kvalitě. Poměrně dobře si v tomto směru vede Xiaomi 70mai Dash Cam Pro, kterou u našeho partnera Banggood získáte za 1 987 Kč.

Autokamera Xiaomi 70mai Dash Cam Pro s velkou slevou!

Kamerku z portálu Banggood získáte již nyní za cenu 4 422 korun. Pokud ale zadáte náš kupón BGHU959, zaplatíte jen 1 987 Kč! Za tuto cenu máte kamerku, která vás v budoucnu může ochránit před soudním sporem. Xiaomi 70mai Dash Cam Pro za tuto cenu je bezkonkurenční nabídka. Kupujte ZDE.

Specifikace kamerky

Na trh se před několika měsíci dostala novinka v podobě Xiaomi 70mai Dash Cam Pro, jenž čínský výrobce představil v rámci své crowdfundingové platformy Mijia. Kromě nahrávání videí z dění před autem zaujme například hlasovým ovládáním.

Kamerka je uzpůsobena jak vzhledově, tak funkcemi právě pro natáčení jízdy v autě. Díky chytrým funkcím se nemusíte před jízdou zaobírat zapínáním kamerky, jelikož k aktivaci nahrávání dojde ihned po rozjetí vozidla. Mezi další přednosti kamerky patří nahrávání videa v kodeku h.264, díky čemuž výsledná videa nejsou nijak extra veliká. Ačkoli zde dochází ke kompresi, tak kamerka pořizuje dostačující záběry v rozlišení FullHD.

Pro uživatele kamer do auta je vždy nekomfortní přetahování videí z kamerky do počítače. Právě společnost Xioami tento problém vyřešila možností přenosu videa do mobilního telefonu, respektive kamerka umožňuje real-time přenos a stahování videí. Hlavní však u kamer do auta bývá zorné pole, aby bylo vše potřebné zachyceno na záznamu. Tento model kamerky disponuje 130° záběrem. Co se týče rozměrů zařízení, tak ty jsou vcelku komfortní a kamerka by neměla překážet ve výhledu řidiče, jelikož rozměry jsou 9 x 6 x 6 centimetrů. Váha poté činí 400 gramů.



Domů » Články » Autokamera Xiaomi 70mai vám může ušetřit tisíce korun [sponzorovaný článek]

reklama reklama