Apple představí AirTags, iPhone 12 a Apple Watch Series 6

Podle posledních zpráv japonského webu Mac Otakara plánuje společnost Apple v druhé polovině letošního října uspořádat konferenci, na které se představí několik produktů. Jmenovitě by mělo jít o iPhone 12, Apple Watch Series 6 a dlouho spekulované AirTags.

Mac Otakara se ve své zprávě odkazuje na čínské dodavatele a naznačuje, že Apple původně plánoval vydat AirTags přibližně ve stejnou dobu, kdy byl představen iPhone SE 2020. Ve skutečnosti ale došlo k výraznějšímu zpoždění.

Koncem července pak společnost oficiálně potvrdila, že letošní iPhony naberou lehké zpoždění a prodávat se začnou o několik týdnů později, než je standardem v září. Očekávalo se tedy, že by letošní telefony mohly být představeny v průběhu října. To vedlo samozřejmě ke spekulacím, kdy by Apple mohl uspořádat každoroční podzimní akci.

Představení nových telefonů se obvykle koná v prvním nebo druhém zářijovém týdnu. Tentokrát ale není jisté, zda Apple akci uspořádá v obvyklém časovém rámci nebo až v říjnu. Informace japonského webu jsou v rozporu s informacemi, které nedávno sdílel Jon Prosser. Ten tvrdí, že společnost hodlá v září představit Apple Watch a nové iPady prostřednictvím tiskové zprávy. Poté se dle Jona Prossera měla konat (v říjnu) konference, na které by byly představeny iPhony. Mac Otakara ale tvrdí, že vše bude představeno na stejné akci.

