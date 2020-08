AirPods budou umět upozornit na nebezpečné situace

Zdroj: Dotekomanie.cz

AirPods jednoznačně patří mezi lídry bezdrátových sluchátek. Od uvedení v roce 2016 jich společnost Apple prodala miliony po celém světě. Dokonce i dražší varianta s přídavkem Pro se stává hitem. I přesto ale Apple, stejně jako většina ostatních technologických firem, nepřestává zlepšovat produkt jen proto, že se skvěle prodává – to je recept na to, jak přeskočit konkurenci.

AirPods mohou přijít s novou technologií

V březnu 2019 Apple představil druhou generaci, která nabídla možnost vyvolat Siri a přinesla výrazně lepší výdrž baterie. Ještě zásadnější implementací byl čip H1 nahrazující dřívější W1. Jen díky tomuto čipu byl Apple schopen nabídnout o 50 % lepší baterii při hovorech. O zhruba šest měsíců později jsme se pak dočkali modelu Pro s aktivním potlačením hluku. V podstatě se dá říci, že současná generace AirPods Pro nabízí vše, co od bezdrátových sluchátek lze očekávat. Co ale dál?

Apple získal nový patent na technologii, která umožní uživatelům slyšet okolní nebezpečné hluky. Patent byl přidělen americkým úřadem USTPO a v průběhu týdne byly zveřejněny detaily. Konkrétně dokumentace odhaluje, jak automaticky změní AirPods průchod nebezpečného okolního hluku tak, aby ochránil život uživatele.

Apple si pohrává s myšlenkou použít zvukový a snímací systém. V patentu se přesněji uvádí, že „obecně kontextový zvukový systém používá různé typy dat k určení polohy a / nebo aktivity uživatele a k úpravě zvukového výstupu nositelné části zvukového zařízení. Jednoduše řečeno, AirPods budou schopna automaticky snižovat či vypínat zvuk v závislosti na okolní situaci.

Nutno podotknout, že technologii na podobném principu Apple již v sluchátkách používá. Jedná se o detekci uší, která pozastaví přehrávání streamovaného obsahu ve chvíli, kdy uživatel jedno sluchátko vyndá z uší.

Nový systém by také pracoval automaticky a určil úroveň hlasitosti zvuku, která musí být povolena prostřednictvím aktivního potlačení hluku. Funkce by fungovala i v případě nasazeného jednoho sluchátka. V patentu jsou zmíněna i jiná zařízení, která by mohla s touto technologií pracovat. Lze si pod nimi představit třeba Apple Glass či budoucí AirPods X.

