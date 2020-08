Mobil Pohotovost spouští nejrychlejší Black Friday v historii [sponzorovaný článek]

Nejrychlejší Black Friday je tady. Mobil Pohotovost spouští velkou slevovou akci, v rámci které můžete nejenom ušetřit, ale navíc si nechat doručit zboží domu jen do 1 hodiny od objednání. Sleva v řádu stovek až tisíc korun padla na velkou část sortimentu a my vám přinášíme souhrn těch nejzajímavějších akcí, které stojí za pozornost.

Levnější nižší třída i vlajkovky

Mezi nejlákavější patří sleva na Xiaomi Redmi Note 9, který je nyní k mání za 4 790 Kč (původně 6 190 korun). Do zajímavé akce padl také Xiaomi Redmi Note 8 Pro, kde cena u 128GB verze klesla na 5 990 Kč (původně 7 990 korun). A méně náročné uživatele jistě zaujme Xiaomi Redmi 8T za 3 790 Kč (původně 4 990 korun).

Na své si však přijdou i příznivci vlajkových lodí, a to především těch od Applu. Oblíbený iPhone 11 je za lákavých 17 990 Kč (původně 20 990 korun) a nadupaný iPhone 11 Pro za 26 490 Kč (původně 29 990 korun). Sleva nicméně padla i na konkurenční Samsung Galaxy S10+, který může být váš teď za 16 490 Kč (původně 23 490 korun).

Sleva na smartwatch i audio doplňky

Také příslušenství pořídíte v rámci Black Friday o poznání levněji. Za nejnižší cenu můžete získat chytré hodinky Honor Watch Magic 2 Hebe, jejichž cenovka se propadla na 3 490 Kč (původně 4 990 korun). Ve slevě je dokonce i nový Xiaomi Mi Band 5, který vychází jen na 990 Kč (původně 1 490 korun). Vyplatí se také reproduktor Niceboy RAZE 2 vertigo za 990 Kč (původně 2 490 korun) nebo sluchátka Marshall Major III za 1 249 Kč (původně 2 490 korun).

Slevami to ale nekončí. Nejenom, že u Mobil Pohotovosti dostanete k telefonům řadu bonusů navíc, ale můžete také využít několika dalších benefitů, včetně splátek s 0% navýšením na vybrané zboží, nebo bezplatné dopravy do druhého dne při objednávce nad 500 Kč. V celkem osmi městech ČR pak máte možnost nechat si doručit zboží do 1 hodiny od provedení objednávky.



