Facebook Gaming pro iOS je herní služba bez her

Největší sociální síť světa spustila novou platformu Facebook Games pro operační systém iOS. Jak již název napovídá, služba bude poskytovat hry. Háček je ale v tom, že žádné hry nenabízí, byť na operačním systému Android ano. Za vše může Apple.

Facebook Gaming bez nabídky her

Android uživatelé si mohou skrze Facebook Gaming užívat sledování streamovaných her, ale také hrát tzv. instant games z jediné aplikace. Tato posledně uvedená funkce však nebude v iOS verzi přítomna kvůli pravidlům a zásadám obchodu App Store. Zásady totiž jasně říkají, že pokud nebude aplikace řádně zkontrolovaná společností Apple, nebudou některé části k dispozici – v tomto případě buď streamování nebo samotné hry. Pakliže by ale šlo o hry spuštěné nativně v prohlížeči Safari a používaly by nativní funkce Webkit, vše by bylo v pořádku.

V prohlášení pro The Verge, Sheryl Sandberg, provozní ředitel Facebooku, řekl, že společnost nyní musí odstranit funkce, aby mohla být aplikace k dispozici v App Storu. Apple již v minulosti byl kritizován za své zásady, které vedly také k antimonopolnímu vyšetřování. Některé zprávy naznačují, že firma také upřednostňovala některé partnery, čímž dozrála další kritiky. Vzhledem k tomu, že Apple nepřezkoumává jiný obsah, jako jsou hudba nebo televizní pořady, se zdá, že odmítnutí her je podivné a nepříznivě ovlivňuje zákazníky. Bude rozhodně zajímavé sledovat, zda firma změní svůj postoj v důsledku tlaku ze strany partnerů a veřejnosti, anebo si bude stát za svým.

