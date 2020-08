Zdroj: Dotekomanie.cz

Webové prohlížeče dnes podporují notifikace, kdy webová stránka může zaslat zprávu přímo do prohlížeče, díky čemuž se můžete dozvědět o novinkách. Bohužel tato funkce se začala zneužívat, respektive webové stránky nyní na každém kroku otravují uživatele s tím, aby se přihlásili k odběru notifikací. Právě s touto komplikací se snaží Google bojovat a zavádí pomalinku možnost blokování. Chrome ale asi nabídne i vlastní notifikace.

Chrome a notifikace

Notifikace do webových prohlížečů jsou užitečné, ale zároveň se jedná o další příležitost pro spam. Je zde nutné najít rovnováhu. Mysleli bychom si, že v této oblasti bude Google trochu opatrnější, ale nyní to vypadá, že se jednou dočkáme situace, kdy Chrome sám o sobě bude uživatele upozorňovat vlastními notifikacemi.

V rámci experimentálních funkcí se totiž podařilo objevit možnost, kdy Chrome bude sám posílat upozornění do notifikační lišty. V tuto chvíli víme o třech zprávách. Jedna informuje o přečtení novinek a zpráv z kanálu Google Discovery v Chromu. Další upozorňuje na zapnutí úsporného režimu a třetí kombinuje dvě předchozí.

Je evidentní, že se jedná o test a dá se očekávat, že pokud novinka zavítá do stabilní verze, tak počet notifikací asi naroste. Google pravděpodobně bude upozorňovat na nejrůznější novinky a vychytávky v rámci prohlížeče. Dalo by se říci, že se bude jednat o notifikace na podporu používání Chromu. Pokud používáte Chrome, asi vás to nijak zvlášť nepohorší, ale u uživatelů, kteří si zvolili jinou alternativu, může taková notifikace vzbudit negativní emoce. Předpokládáme, že pokud se novinka dostane do stabilní verze, bude ji možné vypnout.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Chrome zřejmě získá vlastní notifikace

reklama reklama