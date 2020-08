Zdroj: MacRumors

Společnost Apple si již delší dobu hraje s flexibilními displeji, které by mohla v blízké budoucnosti použít při výrobě svého konvexního zařízení. Nyní si takový displej Apple nechal patentovat.

Apple si patentoval nové použití flexibilního displeje

Patent pod názvem „Electronic devices with convex displays“ byl podán v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA. Dokumentace byla samozřejmě zveřejněna i s různými náčrty a reálnou podobou. Víme také, jak by takové konvexní zařízení mohlo v praxi fungovat.

Zařízení dle patentu bude mít zakřivené hrany, které by mohly být speciálně využívány pro další funkce. Zařízení má v tomto případě přední a zadní stranu, přičemž displej se plynule táhne z jedné strany na druhou. Patent vysvětluje, že hlavní výhodou konvexního zařízení by byla maximalizace vnitřního objemu, čímž by se například mohla zvětšit kapacita baterie.

Je důležité poznamenat, že konvexní zařízení používá flexibilní displeje. Na rozdíl od jiných použití, jako například pro skládací zařízení, Apple navrhuje namontovat flexibilní displej na tuhé tělo. Displej by proto trvale odpovídal zakřivenému tvaru těla. Díky tomu by byly flexibilní displeje, které jsou jinak známé svou nedostatečnou trvanlivostí, výrazně odolnější.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Apple pracuje na konvexním telefonu

reklama reklama