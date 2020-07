YouTube Music získává nové playlisty

Zdroj: 9to5Google

YouTube Music se má do konce tohoto roku stát jedinou hudební službou společnosti Google. To dává smysl, vzhledem k tomu, jakým způsobem Google zásobuje novými funkcemi svou službu YouTube Music.

YouTube Music je konečně zajímavější alternativou

O této službě se konečně můžeme bavit jako o konkurenceschopné platformě vůči Spotify či Apple Music. Za poslední dobu totiž získala některé funkce, jako je například schopnost přejet mezi skladbami a zahájit přehrávání přímo z alba. Minulý měsíc pak byly na internetu spatřeny čtyři nové seznamy skladeb Mix a nyní se zdá, že budou dostupné všem uživatelům.

Když byly tyto seznamy skladeb poprvé odhaleny, zdálo se, že je YouTube Music nabízí jen hrstce uživatelům. Nyní to ale vypadá, že skutečně brzy budou dostupné všem předplatitelům. Brzy se tak dočkáme čtyř nových seznamů skladeb v podobě Chill Mix, Energy mix, Focus Mix a Workout Mix. Všechny budou pochopitelně vybaveny personalizovanými skladbami, které se budou aktualizovat každé pondělí. Nové playlisty by se měly pomalu a jistě začít rozšiřovat mezi všechny uživatele. Může ale chvíli potrvat, než dorazí do vašeho zařízení. Je tedy třeba být trpělivý.

