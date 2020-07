Tinder testuje videohovory bez sexuality

Zdroj: tinder

Ačkoliv se svět pomalu vrací do normálu, stále musíme dodržovat určitá pravidla kvůli probíhající pandemii COVID-19. Mnoho událostí a společenských akcí se kvůli tomu přesunula do virtuálního (online) světa. Dokonce i Apple uspořádal vůbec poprvé WWDC pouze online. Na probíhající zdravotnickou situaci zareagovaly jako první hlavně aplikace. Většina populárních komunikátorů začala přidávat nové funkce, díky kterým jsme měli možnost být ještě blíže svým přátelům a rodinným příslušníkům. Skvělým příkladem může být Zoom, který přidal několik bezpečnostních prvků z důvodu mnohonásobnému zvýšení uživatelů. Pak tu jsou aplikace, které do svých platforem zakomponovaly hlavně videohovory.

Tinder pracuje na velké novince

Dokonce i seznamovací aplikace jdou s trendem a přináší klíčové funkce, které jsou užitečné v době pandemie. Tinder například přidává podporu videohovorů, které začíná testovat ve vybraných zemích. Konkrétně jde o funkci pod názvem Face to Face umožňující se lépe poznat s protějškem, samozřejmě skrze videohovor.

Pro začátečníky je možnost použít funkci Face to Face pouze poté, co obě strany potvrdí zájem vidět se v reálném čase. Videohovory budou totiž aktivovány pouze ve chvíli, kdy dojde k souhlasu a obě osoby mezi sebou budou mít tzv. Match. Skvělé je, že souhlas k použití funkce lze kdykoliv odvolat, takže se nestane, že by vás protějšek obtěžoval neustálým voláním.

Uživatelé také před zahájením hovoru musí souhlasit, že v průběhu hovoru nebudou sdílet sexuální obsah ani nahotu, vyhnou se obtěžování a další. V současné době je funkce testována v Austrálii, Brazílii, Chile, Francii, Indonésii, Itálii, Koreji, Peru, Španělsku, Tchaj-wanu, Thajsku a Vietnamu. Testuje se také ve Spojených státech, ale pouze v Coloradu, Gruzii, Illinois a Virginii.

