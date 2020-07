iPhone 12 nakonec bude mít 20W adaptér

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před několika týdny jsme vás informovali o tom, že letošní iPhone 12 bude prvním telefonem jablečné společnosti bez přiloženého adaptéru (součást balení). Do jisté míry by tento krok dával smysl – většina uživatelů již Lightning kabel doma má; Apple by mohl snížit cenu telefonu. Na druhou stranu by to byl daleko drsnější krok než v případě odstranění 3,5mm jack konektoru. Troufám si říci, že nejeden uživatel by si připadal ošizeně. Když už si my jablíčkáři koupíme třeba AirPods Pro za 7 290 Kč, chceme mít v balení alespoň ten kabel – do budoucna se vždycky hodí.

Apple ale přeci jen na poslední chvíli zdá se situaci přehodnotil. V certifikačním procesu v UL Demko, Safety Korea a 3C objevily dva adaptéry. Patří mezi ně nejen standardní 5W varianta, ale také zcela nová 20W nabíječka s označením A2305. Maximální rychlost nabíjení podporována současnými iPhony je 18 W. Znamená to tedy, že se iPhone 12 dočká zvýšeného výkonu.

iPhone 12: podrobnosti o baterii

Letošní katalog modelů se dočká tří nových baterií. Konkrétně jde o modely s označením A2471, A2431 a A2466. Z uniklých obrázků můžeme odvodit, že A2471 je baterie s kapacitou 2 227 mAh, zatímco A2431 je 2 775mAh akumulátor. Největší z nich, tedy A2466, nabídne kapacitu 3 687 mAh.

Díky předchozím leakům také víme, že Apple letos uvede čtyři nové modely iPhone 12. Patří mezi ně iPhone 12 s 5,4palcovým displejem, 12 Max a 12 Pro s 6,1palcovým displejem a 12 Pro Max s 6,7palcovým displejem. Jaké konkrétní velikosti nabídnou jednotlivé modely, můžete vidět níže:

iPhone 12 (5,4 palce) – A2471 – 2227 mAh

12 Max (6,1 palce) – A2431 – 2775 mAh

12 Pro (6,1 palce) – A2431 – 2775 mAh

12 Pro Max (6,7 palce) – A2466 – 3687 mAh

Kromě nových baterií se samozřejmě dočkáme také nového adaptéru. Zatímco 5W nabíječka bude k dispozici u levnějších variant, 20W adaptér poputuje pro vyšší řadu Pro.

Zdroj: mysmartprice.com



