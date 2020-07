Huawei vyhlašuje soutěž pro vývojáře

Zdroj: Huawei.com

Společnost Huawei stále hledá cestičky, jak nalákat vývojáře mobilních aplikací k využití služeb v rámci Huawei Mobile Services namísto nejrozšířenějšího balíčku od konkurenčního Googlu. Nové lákadlo formou soutěže si připravil čínský výrobce na letní prázdniny, kde dohromady rozdají 1 milion dolarů (tj. cca 23,7 milionů Kč). Zveřejněné podmínky neobsahují žádné složitosti, aby se mohlo zúčastnit, co nejvíce zájemců.

5 světadílů, 5 kategorií

Vyhlášená soutěž nese jednoduchý název Apps UP a vývojáři můžou posílat své nápady do následujících kategorií – Nejlepší hra, Nejlepší aplikace, Nejoblíbenější aplikace, Nejlepší aplikace se sociálním dopadem a Čestné uznání. Každá kategorie pozná dokonce několik výherců, kteří bez rozdílů obdrží určitou finanční částku. Přihlášky jsou přijímány do 30. srpna, a to jak od jednotlivců, tak i od týmů skládající se minimálně ze tří členů.

Následně budou dle země původu rozděleny do pěti kategorií – Evropa, Asie a Tichomoří, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika a Čína. Začátkem září regionální porota vyhlásí 20 nejlepších aplikací z každého kontinentu a od 21. září aplikace zpřístupní všem uživatelům v Huawei AppGallery. Výherce peněžitých cen sice oznámí během měsíce října, ale všechny nejlepší aplikace mají být navíc jasně zvýrazněny ve zmiňovaném obchodě.

