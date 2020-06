Zdroj: Dotekomanie.cz

Populární mobilní kecálek WhatsApp dokázal vyřešit problém, který mohl způsobit, že se telefonní čísla některých uživatelů zobrazila ve výsledcích vyhledávání Google.

WhatsApp měl nakročeno k narušení soukromí

Opravný balíček přichází několik dní poté, co na chybu upozornil jeden z uživatelů. Ten prohlásil, že ve výsledcích vyhledávání se objevilo telefonní číslo uživatele, který vytvořil zjednodušený odkaz umožňující ostatním s danou osobou chatovat nebo se připojit ke skupině.

Ve své tiskové zprávě WhatsApp uvedl, že tato funkce, nazvaná Click To Chat, je navržena tak, aby pomohla uživatelům, výhradně malým podnikům, spojit se svými zákazníky po celém světě.

„I když si ceníme zpětné vazby výzkumného pracovníka a vážíme si času, který do nalezení chyby vynaložil, nekvalifikoval se na odměnu. Výzkumník se totiž odkázal pouze na index vyhledávacích strojů adres URL, které se uživatelé WhatsApp rozhodli zveřejnit.“

Funkce Click to Chat umožňuje uživatelům vytvořit krátkou URL adresu – wa.me/<phoneNumber>, kterou je možné sdílet se svými přáteli nebo zákazníky. Díky tomu usnadní rychlou konverzaci, aniž by museli nejprve uložit své telefonní číslo do svého seznamu kontaktů.

Indický výzkumník Athul Jayaram, který na tento problém narazil, to označil za porušení soukromí. Prohlásil také, že až 300 000 telefonních čísel se objeví ve výsledcích vyhledávání Google, pokud tedy někdo vyhledá výraz „site: wa.me“.

Zdroj: techcrunch.com



Domů » Články » WhatsApp vyřešil problém se sdílenými telefonními čísly

reklama reklama