Zdroj: xatakamovil.com

Twitter už dávno není tou sociální sítí, jaká byla v minulosti. Omezený počet znaků se vztahoval na vše, co jste začlenili do příspěvku. Nyní je limit posunut, některé věcí se počítají a dokonce jde vytvářet vlákna a poslat je najednou. Sice si Twitter pohrává s dočasnými příběhy a zkouší se prosadit i v rámci zveřejňování videí, tak zde máme další milník, zvukové tweety.

Twitter a audio

Dnes Twitter zveřejnil, že zavádí nový typ příspěvku, který umožňuje nahrát audio zprávu a připojit ji přímo k příspěvku. Je zde nastaven limit, který koresponduje s tím, s čím sociální síť začínala. Audio zpráva může mít 140 sekund a rozhodně to postačí na „vykecání“. Rozhodně takto do jedné zprávy vměstnáte více obsahu než do všech limitů a možností, které jsou nyní dostupné.

Bohužel novinka není pro všechny. Twitter ohlásil, že se jí první dočkají majitelé iOS zařízení, přičemž ne všichni budou mít tuto funkci k dispozici. Asi nějakou dobu bude probíhat testování, než dojde ke globálnímu nasazení. Předpokládáme, že za nějakou dobu bude funkce dostupná i pro majitele Android verze aplikace Twitter.

Pakliže máte štěstí a je novinka dostupná na vašem zařízení, tak při vytvoření nového příspěvku najdete na úrovni fotografií novou ikonu. Po kliknutí se přesunete do módu pro nahrávání. Nabízí se zde jen tlačítko pro pozastavení, nic jiného zde nehledejte.

Zdroje: xatakamovil.com, twitter.com, twitter.com



Domů » Články » Twitter zavádí nový typ příspěvku – audio tweet

reklama reklama